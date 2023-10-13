電動車「一換一」明年3月底屆滿　自由黨促延續計劃並增設充電站

電動車「一換一」計劃將於明年3月底結束，自由黨問卷調查發現，九成受訪者認為計劃應延續，促請政府延續計劃。調查又發現電動車充電站不足，建議增設公眾充電站。



九成受訪者稱 居住地區充電站不能滿足居民需求

自由黨中產權益關注組9月27日至10月10日進行問卷調查，共收到632份有效回應，逾九成受訪者認為政府應該在計劃屆滿後延續計劃；逾八成的受訪者表示，計劃有或非常有增加他們選購電動車的意慾。問到若計劃屆滿後不再延續，超過七成的受訪人士指出會對購車計劃有非常大或大的影響。

充電需要方面，調查亦發現有逾九成的受訪者認為，所居住地區的電動車充電站完全不能或不能夠滿足區內居民的需求。有逾九成的受訪者認為，香港現有的電動車充電站完全不能或不能夠滿足市民的需求。

倡增加中高速公眾充電站 研究咪錶位充電

關注組促請政府延續明年屆滿的電動車「一換一」計劃，並在現時的「EV屋苑充電易資助計劃」滿額後推出新一輪計劃，以配合車主轉用電動車的需求。關注組亦促請政府盡快增設電動車公眾充電站，特別是中高速的充電設施，同時研究在咪錶位增設充電設施。

此外，不少市民表示，現時電動車的品牌及款式選擇太少，令電動車售價高昂，關注組認為政府應推動更多國內及國際電動車品牌進入市場，增加競爭，以降低電動車售價。同時，針對私營快速充電站不斷加價，政府亦應研究規管充電市場，提升充電價格的透明度，以增加車主更換電動車的誘因。