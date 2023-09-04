電動車｜謝展寰：與巴士公司商討　研快速充電設施准電動的士使用

【謝展寰專訪四之三】電動私家車佔香港首次登記私家車的比率會年首季上升至62.4%，環境及生態局局長謝展寰接受訪問表示，當局已與巴士公司商討，要求把其快速充電設施可開放予其他使用者充電，包括電動的士；又希望首個油站轉型快速充電站的用地合約期比以往短，以令本港充電網絡可配合最新技術發展。

至於兩電《管制計劃協議》的檢討，謝展寰指，雙方商討仍處於早期階段，7月開始交換意見，詳情不便透露。



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2025年把電動車充電服務市場化

謝展寰指，目前本港新落地的私家車之中，每10輛有6輛為電動車，放眼世界，不多地方能夠達致這個水平，香港算做得不錯。他認為重要推力之一，為燃料費高企，使用燃油汽車價格比電動車電費高出10倍，但當局要令電動車普遍被社會接受，充電網絡尤其重要。

現時全港共有約6,000個電動車公共充電樁，政府提出於2025年開始把電動車充電服務市場化。謝展寰說，為擴展快速充電網絡，當局已與專營巴士公司商討，其快速充電設施晚上可開放予電動的士或其他使用者充電。

政府通過調整油站土地契約（地契）條款，以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。（資料圖片）

明年試行更多氫能車

政府亦會於今年內為首個油站轉型快速充電站的用地進行招標，他稱，很多公司有興趣參與充電網絡的建設，當局希望充電網絡可以配合最新的技術發展，故此期望合約期比以往短。

本港今年會試行氫能巴士，先後亦會有兩個加氫站設立。謝展寰表示，明年會試行更多車種，如氫能洗街車，以備將來氫能車成為主流，本港基建配套可快速配合轉型，但估計短期內氫能價錢較貴，發展較電動車慢。

未來內地供港零碳電力可達七成 可穩定電價

政府擬於將軍澳132區預留土地興建電力設施，接收內地零碳能源，謝展寰預計，連同大亞灣核電廠的供電，預計內地供港電力可加大45%，加上原有25%，未來內地供港零碳電力的可達本港七成。他希望藉此達致2035年碳排放減半的目標，並穩定香港電價，甚至透過引入競爭，令香港電力價格保持低位。他說，當局已進行「策略性改動」，目前正與企業商討，屆時會適時公布。

政府計劃在將軍澳華人永遠墳場（將軍澳第 132區）對出海面填海，新建土地會建設多個公共設施，當中包括電力設施輸入零碳能源。（發展局文件）

與兩電檢討協議 仍處早期階段

至於兩電《管制計劃協議》，當局早前表示，檢討方向包括減低准許利潤、要求電力公司分擔能源價格成本、檢視獎勵罰款機制，以及就重要停電事故加重罰則。謝展寰指，雙方商討仍處於早期階段，7月才開始交換意見，具體詳情不便透露，但檢討方向並無改變。