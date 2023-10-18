同鄉拒接種疫苗　越裔女工與女商人合製假針紙　囚36及28個月

越南裔女清潔工疑因同鄉拒絕打針，要求經營影印舖的女商人印製近百張偽造「針紙」和「免針紙」。警方接獲情報後揭發案件，發現文件的病人姓名留白，部份更寫上不存在的日子。清潔工及女商人今（18日）於西九龍法院（暫代區域法院）承認串謀製造虛假文書等罪，暫委法官鄭紀航指，事件中有人未打針仍可獲假針紙，削弱公眾對疫苗效力的信心，亦會增加新冠病毒擴散的風險，批評兩被告破壞公共衛生政策，行為惡劣且極度自私，分別判二人監禁36個月及28個月。



兩名女被告：阮氏緣（50歲，越南裔，清潔工人），及影印舖商人王文琪（44歲），承認串謀製造虛假文書，阮另承認管有他人身份證及管有偽造身份證，判囚36個月；王則承認偽造及管有虛假文書，判囚28個月。

女被告阮氏緣及王文琪，在西九龍法院(暫代區域法院)承認串謀製造虛假文書，判囚36及28個月。(資料圖片)

證明書上的日期並不存在

案情指，警方於2021年8月在九龍灣麗晶商場「太子數碼」沖印店發現兩被告，並在店內搜出多份疫苗接種紀錄、不適合接種疫苗的醫學證明書、核酸證明書等文件，亦在電腦連結的USB搜出相似檔案，檔案所示病人姓名及資料均留白。這些檔案載有一間診所的印章，但醫管局系統和涉事診所都沒有相關紀錄。此外，部份核酸證明書日期顯示2021年2月29日，但當年的2月只有28日，即證明書上的日期並不存在。

王印刷假免針紙每張可獲150元

兩人隨即被捕，王在警誡下稱阮反映有越南同鄉拒絕打針，她應阮要求到影印舖印製虛假的疫苗紀錄，阮曾提供一份接種紀錄的原稿，再透過Whatsapp發送別人的個人資料給她，她再用電腦軟件「Photoshop Elements」偽造文書，每張紀錄可獲150元報酬。警方其後在阮的寓所，發現屬另一人的身份證及疑似偽造身份證。

案件編號：DCCC305/2022