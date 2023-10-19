4歲女童染侵入性乙型流感嗜血桿菌　致腦膜炎及敗血症　情況穩定

衞生署衞生防護中心正調查一宗侵入性乙型流感嗜血桿菌感染個案，涉及一名過往健康良好的4歲女童，她出現發燒、嘔吐和食慾不振，其後亦出現頸部僵硬症狀，到廣華醫院急症室求診後入院接受治療，現時情況穩定。她的血液樣本經化驗後證實對乙型流感嗜血桿菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎及敗血症。



衞生防護中心。（資料圖片）

先發燒嘔吐 後出現頸部僵硬

衞生防護中心表示，正調查一宗侵入性乙型流感嗜血桿菌感染個案，一名過往健康良好的四歲女童，她在10月11日起發燒、嘔吐和食慾不振，其後亦出現頸部僵硬症狀。她於10月13日到廣華醫院急症室求診，同日入院接受治療，現時情況穩定。

中心指，女童的血液樣本經化驗後，證實對乙型流感嗜血桿菌呈陽性反應，其臨床診斷為腦膜炎及敗血症。女童最近沒有外遊，她的家居接觸者至今沒有出現病徵，調查仍在繼續。

女童在廣華醫院留醫。（夏家朗攝）

中心稱，侵入性乙型流感嗜血桿菌感染自2008年7月起列為法定須呈報傳染病，最常見的臨床病徵為腦膜炎，細菌入血也經常同時出現，可影響身體多個部位，例如肺、會厭（喉嚨的上部）、關節及骨骼，病人需盡快接受抗生素治療。

衞生防護中心發言人指，乙型流感嗜血桿菌感染可透過接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，若出現持續發燒、舉動異常和情況惡化，或對病情有懷疑，應立即求診。

尤其影響幼童但不會引起流感 今年截至8月錄兩宗個案

根據防護中心網站，截至今年8月，共錄得兩宗個案，網頁又指，乙型流感嗜血桿菌是一種能引致嚴重侵入性感染的細菌，尤其影響幼童，但與其名稱相反，乙型流感嗜血桿菌並不會引起流感。