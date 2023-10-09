退伍軍人病｜東區醫院再有病人感染　衞生防護中心促審視供水系統

東區尤德夫人那打素醫院再有一名病人確診退伍軍人病，繼8月23日公布一名27歲女病人確診後，衞生防護中心今日（9日）公布，另一名92歲有長期病患的男病人感染，現時情況嚴重，為該院近期第二宗院內感染個案。防護中心表示，已指示醫院須繼續落實院內感染控制措施，以及全面審視院內供水系統的安全及保養。



曾使用未安裝濾水器的供水 疑因此感染

衞生防護中心10月6日晚上接獲有關醫院呈報，另一名92歲有長期病患的男病人，9月23日起因血尿入住該院另一間病房，其後於10月4日情況轉差及出現血含氧量下降。其床診斷為肺炎，現時情況嚴重。病人痰液樣本經化驗後，證實對退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。

初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，其間亦只曾逗留在該醫院。根據現階段流行病學調查，病人曾使用該病房內未有安裝濾水器的供水，可能因此而受感染。

8月公布另一宗個案 已要求加裝濾水器

8月23日，衞生防護中曾公布一宗涉及一名27歲女病人的個案，病人在該院入住兩個病房期間感染退伍軍人病。中心當時已因應水樣本及環境採樣化驗結果，建議院方對有關供水系統進行緊急消毒，並盡快採取有效的控制措施，包括為涉事的所有相關出水口安裝濾水器，又或暫停使用作為過渡安排。院方當時稱正重新檢視相關供水系統的日常保養，調查致病原出現原因，並盡快改善供水系統的措施。

衞生防護中心發言人今日表示：「院方須嚴格及全面落實院內的感染控制措施。中心得悉醫院已進一步為主座和E座的61個病房加裝共超過400個有效濾水器。院方亦由10月7日起，停用院內未有安裝適當濾水器的病房供水口，以減低退伍軍人病的傳播風險。」

院方：上月已3次徹底清潔消毒供水系統

東區尤德夫人那打素醫院發言人今日（9日） 回應稱，院方非常關注事件，正配合衞生防護中心調查感染源頭。院方已採取一系列措施，保障病人及員工的健康，上月已先後3次安排承辦商徹底清潔消毒院內相關的供水系統，稍後會再次安排清潔消毒及檢驗供水系統。

而在完成有關清潔消毒的程序前，本院已按照衞生防護中心的建議，實施一系列跟進措施，包括：

（一）陸續於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器，並暫時停用病人及公眾可接觸而未有安裝過濾器的洗手盤水龍頭和浴室花灑頭；

（二）提供經煮沸的水或樽裝水給病人作刷牙、漱口及洗臉使用；及

（三）與衞生防護中心溝通，本院會繼續對病人進行醫學監察。

該院已依既定程序向醫院管理局總辦事處呈報事件，並繼續配合衞生防護中心調查兩宗個案是否有關連。