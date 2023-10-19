廉署控慕佰仕前經理涉瞞利益衝突　詐騙910萬元空運艙位訂單

廉政公署今日（19日）公布指，昨日落案起訴一名40歲、在慕佰仕時任空運及業務發展經理，他在處理客戶的空運艙位訂單時，涉嫌經兩間公司發出訂單，並隱瞞他與該兩間公司的關係或協議從而詐騙其僱主，涉案訂單總值逾910萬元，而被告從涉案訂單中共獲利逾128萬元。



廉政公署今日公布，昨落案起訴一名40歲、在慕佰仕時任空運及業務發展經理黃永浩兩項欺詐罪名，涉案訂單總值逾910萬元。（資料圖片）

被控兩項欺詐罪名 明日東區法院應訊

廉政公署今日（19日）公布指，昨日落案起訴一名40歲、在慕佰仕時任空運及業務發展經理黃永浩，控告他在處理客戶的空運艙位訂單時，涉嫌經兩間公司發出訂單，並隱瞞他與該兩間公司的關係或協議從而詐騙其僱主，涉案訂單總值逾910萬元。黃永浩被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，被告已獲廉署准予保釋至明日（20日）在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

廉署指，慕佰仕是國際物流公司MBS Logistics Group的香港子公司，該公司透過不同承運代理商為客戶提供預訂空運艙位等物流服務。案發時被告是慕佰仕空運及業務發展經理，負責為客戶向承運代理商索取報價、安排將客戶貨物送往承運代理商，以及將承運代理商的發票交予慕佰仕審批付款。

涉瞞在JTC的權益及與飛華協議 獲利逾128萬元

廉署續指，案件於2016年3月至2019年6月期間發生，涉及逾430張空運艙位訂單。該些訂單由慕佰仕分別透過另外兩間公司，即JTC Development Limited（JTC）及飛華物流有限公司（飛華），向其中一間承運代理商發出，總值逾910萬元。被告涉嫌向慕佰仕隱瞞他在JTC的權益，以及他與飛華訂立的協議，意圖詐騙而誘使慕佰仕透過JTC及飛華向上述承運代理商發出空運艙位訂單。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告於案發期間先後建議慕佰仕透過JTC及飛華發出上述訂單並向該兩間公司支付款項，但他被指從來沒有向慕佰仕披露自己在JTC擁有權益及他與飛華就訂單所作的協議。調查發現，被告從涉案訂單中共獲利逾128萬元。

廉署指，慕佰仕如知悉被告與JTC及飛華之間的關係或協議，便不會經JTC及飛華向該承運代理商預訂任何空運艙位及支付款項，慕佰仕在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署最後提醒，私營機構僱員應避免利益衝突，及適時向僱主作出相關申報。僱員在處理職務上隱瞞利益衝突使自己從中獲利，有可能觸犯刑事罪行。若當中涉及提供及收受賄賂，更有可能違反《防止賄賂條例》。