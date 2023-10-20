亂拋垃圾、隨地吐痰定額罰款10.22起增至$3000　店舖阻街罰$6000

經修訂的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）（《定額罰款條例》）周日（22日）生效，亂拋垃圾、隨地吐痰、亂貼街招等罪行定額罪款調高一倍至3,000元，至於針對店舖的「公眾地方造成阻礙」及「非法擺放廢物」就上調三倍至6,000元。



食物環境衞生署今日（20日）指，該署人員近日到多區宣傳教育，向外傭、商戶及其他市民派發宣傳單張，呼籲守法及配合政府持續改善環境衞生和市容的工作。該署發言人表示，食環署已設有執法指引，並會不時更新及優化，亦已加強前線人員的培訓和裝備，協助前線人員履行職責。



當修訂的《定額罰款條例》開始實施後，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及犬隻糞便弄污街道的定額罰款金額將提高至3,000元；至於針對店鋪阻街和非法棄置建築或大量其他廢物的定額罰款金額，則會提高至6,000元。

食環署稱，政府在過去一段時間已通過電視宣傳短片、電台宣傳聲帶，以及在公共交通工具展示廣告等不同方式，提醒市民新的定額罰款金額及生效日期。食環署亦利用社交媒體帖文、宣傳橫額和海報，和與地區人士協作派發宣傳單張等，加強向市民傳達有關信息。

食環署：已加強前線培訓和裝備協助履行職責

近日，食環署人員到多區進行宣傳教育活動，向外傭、商戶及其他市民派發宣傳單張，呼籲他們守法，配合政府持續改善環境衞生和市容的工作。發言人表示，食環署已設有執法指引，並會不時更新及優化。此外，署方亦已加強前線人員的培訓和裝備，協助前線人員履行職責。

根據環境局提交立法會文件，建議調高《定額罰款條例》下定額罰款的金額，把七項主要涉及個別公眾人士行為的定額罰款金額，由 1,500 元調高至 3,000 元：

‧未經准許而展示招貼或海報；



‧將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；



‧ 在公眾地方吐痰；



‧ 犬隻糞便弄污街道；



其餘兩項針對店鋪阻街的定額罰款金額，由1,500 元調高至 6,000 元

‧在公眾地方造成阻礙



‧非法擺放廢物

