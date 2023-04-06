垃圾徵費｜指定膠袋再招標　允境外生產　減再生物料比例

供應垃圾徵費指定膠袋的招標，早前由於落標價過高而取消。事隔4個月後，環保署已在3月31日再次進行公開招標。 署方表示，已就指定膠袋的物料及標書條款作出修改，以降低製造成本，以期把標價維持於原先估算之內。其中，今次招標與上次的主要分別，是允許生產工序在香港境外地區進行。



環保署表示，由於本港現時沒有任何具規模的膠袋製造廠，故允許生產工序在香港境外地區進行，能夠善用市場上（包括中國內地）的生產線，從而節省本地設廠的投資成本和減低營運開支。此外，考慮到再生塑膠物料的來源及品質不穩，而價格亦比較波動，是次標書減少了再生塑膠物料的比例要求，由原本的50%降至最少20%。

此外，今次招標亦縮短合約期（由原本的5年縮短至3年），以降低承辦商就長期運作須承擔的風險成本（如原材料價格波動、通漲及其他不明朗因素等）。在評審標書方面，當局提高標書評審中的價格比重，及增加中標合約的數目，以求促進競爭。

由於指定膠袋的生產工序可在香港境外地區進行，因此將要求中標承辦商提供有效ISO9001品質管理系統認證，以確保指定袋的生產質量，並加強監察指定袋的生產工序。為打擊及防止偽冒產品流出市面，承辦商須為指定膠袋的跨境物流運輸工具，設置貨運追蹤系統以獲取實時貨運信息。

當局邀請曾參與招標和遞交意向書的潛在投標者，以及政府物流服務署供應商，就是次公開招標進行投標。當局4月將舉行投標簡介會，目標仍然是今年底開始實施垃圾收費。