垃圾徵費｜境外生產指定膠袋可減成本　環團籲放寬膠袋須綠色規定

供應垃圾徵費指定膠袋的招標早前由於落標價過高而流標，事隔4個月後，環保署再次進行公開招標，當中容許膠袋可以香港境外生產。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成今日(7日)表示，措施是對製造商鬆綁，有利中標者即時投入生產，而且可大幅節省成本。綠惜地球總幹事劉祉鋒就建議放寬膠袋顏色，因為會增加生產商物色再生物料的難度。



劉耀成今日在港台節目表示，容許在境外設廠生產垃圾徵費膠袋是對製造商鬆綁，有利中標者即時投入生產。他相信如在內地設廠，不論生產物料和運輸成本都會大幅降低。而相對於上次標書，今次標書應可大幅節省成本。

標書對再生塑膠物料比例要求由五成降至兩成。不過劉耀成就指，政府要求的再生物料要達到A級，生產的膠袋要半透明，但目前業界回收的膠袋多為有色，要達到這項要求仍有相當難度。

綠惜地球總幹事劉祉鋒說，當局要求徵費用的膠袋要染成綠色是沒有必要，亦增加生產商物色再生物料難度。（資料圖片）

綠惜地球膠袋必須染成綠色增生產難度

綠惜地球總幹事劉祉鋒說，將再生物料比例降至兩成已是很低的要求，希望不要再降低，但他認為當局要求徵費用的膠袋要染成綠色，是沒有必要，亦增加生產商物色再生物料的難度，應該放寬。

劉祉鋒提到，新標書對生產商加入持ISO9001品質認證的要求，運送膠袋來港過程有GPS系統監察，加上定期抽樣檢查膠袋，相信可確保質量。

對於政府預計5月截標、10月開標，劉祉鋒相信，雖然時間趕急，但仍可按原定時間表，在本年底前推行垃圾徵費計劃。