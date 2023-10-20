楊嘉驃身患末期癌不忘捐助癌童　親友轉述：社會關愛已傳遞到耳邊

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）身患末期癌症，正臥病在床，彌留之際托親友在網上發文，指已捐出80萬予香港兒童癌病基金，冀抗癌兒童可擁快樂童年。



楊嘉驃好人事跡引起全港市民關注，其親友轉告稱，香港社會的關愛已經一一傳遞到他耳邊，又稱「佢精神尚可嘅時候，已經睇咗部份報道同討論」，重申其目標在於以生命影響生命，鼓勵癌病兒童，並欣然看見今日香港社會有更多對癌症病人的關心。



楊嘉驃曾閱部分報道 欣然看見社會更關心癌症病人

楊嘉驃親友今日（20日）下午轉告傳媒，感謝傳媒報道事件，並稱香港社會的關愛已經一一傳遞到其耳邊，「佢精神尚可嘅時候已經睇咗部份報道同討論。」

親友指，現時希望盡時間陪伴楊嘉驃，以及讓他能適時休息，重申其善舉目標在於以生命影響生命，鼓勵癌病兒童，「佢欣然看見今日嘅香港社會多咗對癌症病人嘅種種關心。」

楊嘉驃去年4月確診胃癌，接受化療並切除整個胃部，惟12月覆核時再發現肝臟有腫瘤，並接受切除手術、化療及免疫治療，惜未能根治癌症。

楊嘉驃表示已捐贈800,000元予香港兒童癌病基金以支持機構工作，「我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友。」（楊嘉驃 Gabriel Yeung Facebook)

他的親友周四（19日）晚，代他在Facebook和Instagram發文指，已抗癌超過一年，接受化療是最大的痛苦，除了忍受許多副作用，更會令他失去基本的尊嚴及說話能力。

他表示，已捐贈80萬元予香港兒童癌病基金以支持機構工作，「我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友，解釋指因深深感受過患癌的痛苦，所以明白患癌的小朋友比他更辛苦、勇敢」，他並相信「抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢地。 」