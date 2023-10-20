身患末期癌捐助$80萬援癌童　兒童癌病基金讚楊嘉驃堅強　表感恩

28歲才俊楊嘉驃（Gabriel）去年先後確診胃癌及肝癌，正臥病在床與親友告別，在告別人間之際，他決定將 80 萬港元捐予兒童癌病基金，支援勇敢抗癌的小朋友。



兒童癌病基金行政總裁錢靜蘭今日（20日）指，早前曾到醫院探訪Gabriel，形容他十分堅強，並清晰表達了希望幫助抗癌小朋友意願，他尤其是對於小朋友藥物資助感到關注，令她感覺Gabriel十分認真看代事情。



錢靜蘭形容十分感恩Gabriel選擇了其機構幫助抗癌小朋友，Gabriel的舉動同時喚起社會的癌病兒童的關注：「癌症小朋友喺治療過程受好大痛苦，（得到資助支持）令佢哋治療之餘可減輕痛苦。」



錢靜蘭曾探望Gabriel 他想減輕小朋友不必要的痛苦

錢靜蘭今日於電台節目中表示，本周一透過Gabriel的親屬得悉他希望幫助抗癌小朋友的意願，隨後錢曾到醫院探訪Gabrie。期間，錢靜蘭指Gabriel詳細地詢問了基金服務，尤其是對於小朋友的藥物資助感到關注，令她感覺Gabriel十分認真看代事情，她又指Gabriel十分堅強，清晰地表達了希望幫助抗癌小朋友的意願：「（Gabriel說）不如將80萬捐落幫小朋友，佢化療都好辛苦，想減輕小朋友不必要嘅痛苦。」

錢靜蘭：電療和化療對小朋友是好恐怖、好可怕嘅療程

錢靜蘭又表示，有別於成年人常見到癌症，部份罕發癌症常見於小朋友，例如神經腦細胞腫瘤等，電療和化療對小朋友而言是「好恐怖、好可怕嘅療程」，除了甩頭髪、嘔吐，還有很多身體不適，新標靶藥是另一選項，但新藥成本往往相當昂貴。

楊嘉驃表示已捐贈800,000元予香港兒童癌病基金以支持機構工作，「我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友。」（楊嘉驃 Gabriel Yeung Facebook)

錢靜蘭續指，十分感欣Gabriel選擇了他們機構幫助抗癌小朋友，強調當中不會收取任何行政費用，所有捐款都會用作購買藥物用途，以幫助抗癌小朋友。

每次療程數個月的費用可達200萬至300萬

錢靜蘭解釋，抗癌小朋友醫療方面的支出每人都不同，以神經腦細胞腫瘤為例每次療程數個月的費用可達200萬至300萬，而較常見的癌症每年亦需要數十萬元治療費，她續指最大的問題是標靶藥物未有納入於資助名冊內，亦有機會是因為藥物未有在美國食品藥物管理局中登記，以致香港未能納入於名冊當中，結果費用要由抗癌小朋友的家庭自行負擔。

Gabriel善舉有助喚起社會對患病兒童關注

她認為，Gabriel的舉動有助引起社會對患癌小朋友的關注，指「小朋友所受痛苦係其他人唔明」，她解釋指小朋友有可能患上的癌症與成人不同，不少是十分罕見的癌症，一個療程費用更可達數十萬，普通家庭難以負擔，而除了費用高昂外，療程對小朋友而言亦十分恐怖，希望可以引進標靶藥的方式，減少小朋友在療程上的痛苦。