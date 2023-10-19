28歲楊嘉驃患末期癌症　冀遺愛捐80萬元助癌病童：值得快樂童年

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）去年先後確診胃癌及肝癌，正臥病在床，彌留之際。他的親友今晚（19日）代他在網上發文，表示抗癌超過一年，化療的副作用，令人失去基本尊嚴，他已失去說話能力，希望世上不再有癌症和其他疾病，他已捐出80萬元予香港兒童癌病基金，「抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年」。



楊嘉驃的朋友，向《香港01》記者播放他的錄音：

好早已經有捐款嘅決定，由於因為自己感受過患癌嘅痛苦，所以我覺得患癌嘅小朋友比我更加慘，但更加勇敢，佢哋suppose係處於享樂嘅童年，要面對癌症係好辛苦，所以我決定支持佢哋。 楊嘉驃

楊嘉驃錄音中的聲音很微弱，聽得出他說話時很吃力。他的朋友周四有去探望他，引述醫生說，他可能今晚就撒手人寰。

抗癌痛苦已失說話能力 明白小朋友患癌更辛苦

楊嘉驃的朋友，周四（19日）晚7時代他在Facebook和Instagram發文指，被診斷患上末期癌症，已抗癌超過一年，接受化療是最大的痛苦，除了忍受許多副作用，更會令他失去基本的尊嚴及說話能力。然而，他仍希望世界不會再有癌症及其他疾病及表示感恩：「好感恩一路上得到家人、朋友、公司以及身邊好多認識我嘅人支持。 」

他表示，已捐贈80萬元予香港兒童癌病基金以支持機構工作，「我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友，解釋指因深深感受過患癌的痛苦，所以明白患癌的小朋友比他更辛苦、勇敢」，他並相信「抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢地。 」

我想喺到同患癌小朋友講，請你一定一定要相信自己會康復。即使抗癌過程中身體會好痛苦，但只要你唔放棄，相信自己會康復，或者就會等到奇蹟出現嘅一日。 末期癌症28歲病人楊嘉驃

楊嘉驃表示已捐贈800,000元予香港兒童癌病基金以支持機構工作，「我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友。」（楊嘉驃 Gabriel Yeung Facebook)

他最後鼓勵患癌的小朋友，「要相信自己會康復」，「會等到奇蹟出現」。他指每個人生命都總會遇上疾病，在尚有精力及健康，應好好珍惜，做喜歡的事事，盡情享受人生。

去年先後確診胃癌及肝癌 未婚妻仍主動求婚

楊嘉驃在香港大學畢業後成立了一間環保初創企業，推動普及紙飲管及可重用飯盒，之後輾轉加入投資銀行，就職至今。去年4月他確診胃癌，接受化療並切除整個胃部，惟在12月複診時再發現肝臟有腫瘤。他之後再切除腫瘤，接受化療和免疫治療，可惜仍無法根治癌症，到今年4月在發現有10粒以上的腫瘤擴散。

雖然癌魔逼近，楊嘉驃的未婚妻Christine一直守候病床旁，陪伴他對抗頑疾。楊嘉驃確診胃癌兩星期後，未婚妻主動提出求婚，希望對方感受到自己的愛意如此大。Christine指他是自己見過最勇敢的人，對於他捐款的決定感到驕傲。

呼籲大眾及早檢查更易醫治

楊嘉驃先前接受傳媒訪問時曾表示，經歷逾一年治療，很感謝未婚妻、父母、哥哥、朋友一直以來的支持，例如陪伴他覆診入院或為他慶祝生日。他亦希望以自身的經歷，呼籲大眾注重身體檢查，因可能早期的癌症病徵很輕微，如他初期發現時只覺得有口氣、容易食滯，若能及早檢查就更容易醫治。