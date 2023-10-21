港珠澳大橋9月平均每日車流高於疫情前　林世雄：致力增常規配額

港珠澳大橋啟用近五年，運輸及物流局局長林世雄於官立網誌撰文表示，今年9月平均每日人流為約57,000人次，已接近疫情前平均水平。車流方面，本月2日，即國慶長假期間，更達歷來最高約15,600架次，而上月平均每日車流為約7,500架次，是疫情前平均每日車流的約180%。



林世雄表示，港府以「用好、管好大橋」為原則，致力增加可使用大橋的粵港及港澳車輛常規配額，推行及落實新通行措施以增加大橋的車流，推動大灣區的經濟融合及深化大灣區的互聯互通。



港珠澳大橋啟用近五年，運輸及物流局局長林世雄於官立網誌撰文表示，今年9月平均每日人流為約57,000人次，已接近疫情前平均水平。(資料圖片)

「港車北上」於今年7月1 日實施，讓香港單牌私家車在無需取得常規配額下，以自駕方式經大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊。

林世雄表示，截至今個星期四(10月19日)，政府一共收到超過27,000宗「港車北上」申請，當中約20,000宗申請已完成兩地所有程序，合資格出行；而在10月的首10天，每天平均約有1700架次通過大橋來往香港和珠海，最高一天更達近4,000架次。他指，聯同港澳政府設立的「大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」等措施，希望能便利粵港澳居民往返三地，實現大灣區「一小時生活圈」。