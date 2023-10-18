議員關注港鐵過境路線票價高不利深港往來　林世雄：涉歷史因素

深圳市人民政府口岸辦公室早前推出多項優化通關環境措施，便利港人通關。立法會議員陳月明指，港鐵東鐵線過境車程票價高昂，不利於深港人員往來，促請政府檢討跨境票價結構；勞聯立法會議員周小松則斥政府為港鐵的高票價保駕護航。



擔心日後新的過境鐵路徵收附加費

陳月明今日（18日）在立法會會議上提出質詢，稱不少市民認為需要檢討跨境段鐵路票價機制；又擔心日後新建成的過境鐵路，會徵收附加費，不利深港人員往來。運輸及物流局局長林世雄表示，東鐵線收費有其歷史背景，跨境段一定程度補貼本地路線，不能與其他重鐵系統直接比較，又稱不同跨境口岸有各種公共交通接駁，不時會檢視票價安排。

斥政府為港鐵保駕護航

然而，周小松認為，政府對港鐵的高票價保駕護航，又斥港鐵每年上百億元物業收益，卻未有補貼本地票價，出現壟斷經營。林世雄則指，會將信息帶回去與港鐵研究。

促研究設沙頭角地鐵站的可行性

新界鄉議局主席、經民聯立法會議員劉業強稱，深圳市政府擬2024年落成沙頭角地鐵站，問及港府會否在沙頭角引進鐵路。對此，林世雄稱，要視乎新發展區的潛力及當地的土地用途規劃，以及長遠跨境運輸需要。