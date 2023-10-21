中大資訊日｜內地港生擬回流讀書　中大稱未計劃限制內地生比例

香港中文大學今（21日） 舉行本科入學資訊日，有居於內地的港籍學生及內地學生專程參加資訊日，並透露因內地高考壓力大而有計劃回流讀書。中大入學及學生資助處處長王家徹指，今學年非聯招學生佔總取錄人數為兩成，當中內地學生佔半成。他透露，經內地高考收取的內地學生，大部分高考成績優秀，將考慮調整內地高考收生額。



中大今舉行本科入學資訊日，吸引不少家長及同學參加。（容嘉儀攝）

張同學及趙同學是在北京讀DSE課程的中六學生，他們均計劃報考明年中學文憑試，經聯招方式報讀大學。張同學指，內地高考壓力較大，選擇報讀DSE課程較為輕鬆。而趙同學表示，家人都在北京居住，雖然她持有香港身份證，因內地也有提供香港課程，故留在內地讀書。

張同學（左）、趙同學（中）及宋同學（右）有意報讀醫療或教育科目及商科。（容嘉儀攝）

另一位宋同學是內地學生，她同樣計劃報考明年中學文憑試，並以非聯招方式報讀大學，當得悉香港擬放寬八大取錄非本地生比例，由現時20%增加至40%表示開心，「我可能有更多的選擇吧。」

在深圳就讀DSE課程的港籍中六學生Lucy亦表示，計劃經聯招方式報讀大學。她指以前由深圳跨境讀本地小學，亦有意將來留港工作，惟因早前疫情關係及習慣香港教育制度，而重回深圳讀DSE課程，又指選擇讀香港課程因競爭較低，「香港（考生）對比整個中國（高考生）不是很多。」

至於有消息指，政府擬放寬八大取錄非本地生比例，王家徹指中大於今學年非聯招學生佔總取錄人數為兩成，當中內地學生佔半成。表示增加非本地學生學額，並不代表會特別錄取某一個國家或地區的學生，故未有計劃限制內地生比例，以維持收生多元性。

中大每年設約300個學額，循全國普通高校統一招生計劃，即內地高考，招收內地學生，並透露取錄學生的平均成績，皆是各省考獲一本線高185分，即屬各省尖子。他指「擇優而錄」是中大收生最大原則，透露可能調整經高考收生額，以吸納更多人才。他強調現時中大約提供9,200個學生宿位，陸續亦有新宿舍建成，務求令無論非本地或本地學生均有足夠宿位。

多讀選修科較有利

王家徹指中大大部分的課程收生要求，看重最佳5及6科成績，而大部分收錄同學均修讀7科，即4科主入科及3科選修科。他又指中大不同學科會就選修科有特別加分，若多位考生考獲相同分數，多讀選修科的考生會較有優勢被取錄。若想經由「校長推薦計劃」申請，他表示中大除看重校內成績外，亦會留意同學個人特質、其他領域獎項與報讀科目相關性及社會服務，而決定取錄與否。