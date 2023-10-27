DSE物理科涉數學運算學生不欲選修　大學教授指影響升讀工程學科

現時政府正推動STEAM教育，而教育局於2021學年起推出「優化高中四個核心科目」，讓學生於高中選科更具彈性。教育局統計數字顯示，近年有逾四分一學生有選修生物和化學，不過選修物理的學生少4至6個百分點，相關差距於中四及中五更為明顯。



城市大學協理學務副校長、電機工程學系教授張澤松形容情況「唔係好理想」，認為若學生沒有修讀物理而升讀工程學科，大學需要於一年級為學生補回相關知識，「同學讀得辛苦，教都吃力」。學友社學生輔導顧問吳寶城解釋，物理科涉及許多數學運算，若學生自覺數學能力較差就會避免修讀。



修讀比例及選科組合均顯示物理較生物及化學不受歡迎

根據教育局高中選修科調查，以情況最明顯的中四學生為例，學生修讀生物、化學及物理科的比率分別為34.4%、32.7%及25.9%，修讀物理的學生較前兩者低8.5及6.8個百分點。

《調查》亦有列出中四至中六級學生的熱門修讀科目組合，當中首10個最多學生修讀的科目組合之中，包括物理在內的選修科目組合數量都比生物及化學少。以中四學生為例，有7個組合包括化學，5個組合包括生物，但只有4個包括物理。從上述數字可見，即使修讀物理科的學生比例有上升，但速度不及生物科及化學科，令差距變闊。

新學制選科靈活學生避選物理 大學教授指物理科有其重要性

學友社學生輔導顧問吳寶城。（資料圖片／黃舒慧攝）

吳寶城指，除了因為物理科對學生的數學要求較高，令學生感到抗拒外，新學制提供大量選科組合，即使學生修讀3個選修科，亦不一定要修讀生物、化學及物理的純理科組合，可以只修讀兩個理科，再配搭其他科目，學生取易捨難就不會選修物理科。他又提到學生沒有選修物理對升學影響不大，因為普遍大學理工科目只要求學生有修讀一個理科科目即可，只有個別課程會要求學生曾修讀物理科，如中大理論物理精研。

聯盟主席張澤松教授指須設立「STEAM教育教師培訓指引」，以清晰教師培訓方向。（資料圖片）

張澤松表示，學生修讀物理科除了學到課程內容，亦會掌握數學公式、邏輯思維、解難能力、論證能力等，有其重要性。學生如升讀工程或電腦學系，但沒有修讀物理科或數學科延伸部份，其影響會比沒有修讀生物科或化學科大。他又提到，不同院校均有工程學系學生因成績未能追上而退學，呼籲學生選擇升讀工程之前，應先了解工程學系的學習內容，並認清自己是否對工程學有興趣。