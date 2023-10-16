DSE｜考評局擬明年改歷史卷分題分數佔比　前線批零諮詢後急撤回

考評局上周六（14日）舉行DSE文憑試歷史科簡報會，介紹2023年該卷的評核要求與考生表現。據了解，考評局經理會上突然公布可能改動明年試卷分題的分數分佈，稱新安排能更有效照顧學生學習差異，引起現場一眾老師不滿和鼓譟，批評當局無諮詢前線意見，倉促改動或對考生不公平，最終考評局代表臨時撤回決定。



考評局回覆《香港01》查詢，稱由於不少教師表達疑慮，所以有關建議不會於2024年文憑試實施，並會再聽取學界意見。局方又指，有社交平台刊出聲稱歷史科教師對簡報會的意見，當中「以侮辱女性的字眼」辱罵職員，對此深表遺憾，並予以強烈譴責，亦會研究是否採取適當跟進行動。



考評局上周六舉行文憑試歷史科簡報會，介紹2023年該卷的評核要求與考生表現。（資料圖片）

文憑試歷史科設有兩份試卷，卷一設4條歷史資料題，考生可選答3題，各題目有三條分題，按慣例分別佔3分、4分和8分。根據考評局簡報會上原擬定的新方案，計劃改為佔3分、5分和7分。

卷二則設7題論述題，考生可選答2題，一般每題佔25分。考評局新方案之下，則每題設兩個分題，分別佔10分和15分。

據悉，會上由考評局評核發展部經理陸芝蘭公布決定，稱有可能明年文憑試推行新安排，認為將題目再細分，調整分數分佈後，考生更易作答，更能照顧學生學習差異，亦稱已諮詢業界意見。

教師批事前無諮詢 新安排對已備試考生造成不公

不過，有不願具名的歷史科教師表示，在場老師事前均不知悉新安排，認為倉促改動分題的分數分佈，對已部署兩年的考生造成不公，他們未必適應新的考核模式。他續指，以卷一為例，各分題的分數佔比，是按深淺程度區分，即3分題為最淺，8分題最難，若新舊方式同時推行， 變相令各大題出現程度差異，或會造成不公正情況，「即新方案之下，較易取得高分。」

該教師指，一般考評新改動最快三年後推行，以免對現屆考生造成影響，今次考評局卻一反常態，惹起在場數百位老師不滿和鼓譟，紛紛在問答環節質問考評局代表。他指，問答環節本身只是事先以網上表格收集老師問題，然後交由台上考評局代表揀選回應，不設即席發問，但由於當日群情洶湧，「台下老師直頭叫出嚟追問」，即使答問環節中段冷氣突然被關掉，亦無阻現場老師繼續質詢。

他指考評局代表與試卷主席在台上商討後，最後稱由於聽到老師們意見，決定取消新安排，又強調是次屬諮詢性質，並非作出公布。他批評考評局今次做法離譜，無經過深思熟慮，「原來一兩個人傾兩句就收番，係咩處理?」

評局指，由於不少教師對此表示疑慮，故有關建議不會於2024年文憑試實施，並會再進一步聽取學界意見。（資料圖片）

考評局：明年文憑試不會實施建議 再聽取學界意見

考評局回覆《香港01》查詢表示，評核發展經理於會上曾表示，根據每年文憑試後的學校問卷調查蒐集所得的意見，考慮調整該科兩份考卷試題內各分題的分數分佈（每題的總分不變），故在會上諮詢教師意見。考評局指，由於不少教師對此表示疑慮，故有關建議不會於2024年文憑試實施，並會再進一步聽取學界意見。

文憑試各科目按其《評核大綱》設題，說明各考卷的考核模式及佔全科的分數比例；惟《評核大綱》並沒有訂明各道題目之分數分佈，以讓審題委員會每年可按評核及擬題需要而調整題目的分數分佈，有關做法亦見於其他文憑試科目。

有社交平台刊出辱罵字眼 考評局強烈譴責 研跟進行動

考評局指，一直十分重視並聆聽業界的意見，然而，留意到有社交媒體帳戶刊出聲稱歷史科教師就文憑試歷史科教師簡報會的內容及意見，當中部分意見涉及粗言穢語，並以侮辱女性的字眼辱罵本局職員，考評局對此深表遺憾，並予以強烈譴責，亦會研究是否採取適當跟進行動。