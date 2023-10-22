流感｜15歲少女感染併發休克一度留醫ICU　無打流感疫苗

一名15歲少女出現發燒和喉嚨痛的病徵，及後證實為兒童感染流感併發休克，一度需留院深切治療部（ICU）。她並無接種今年度季節性流感疫苗，經治療後好轉，現時情況穩定。



衞生署衞生防護中心指2023/24年度季節性流感疫苗接種計劃已展開，呼籲市民提高警覺，踴躍接種免費季節性流感疫苗，以應對流感季節。



衞生署衞生防護中心呼籲市民踴躍接種免費季節性流感疫苗，以應對流感季節。（資料圖片）

鼻咽拭子樣本證實對甲型流感（H3）毒呈陽性反應

衞生防護中心今日（22日）公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的15歲少女。她於昨日（21日）開始發燒和喉嚨痛，同日到瑪嘉烈醫院急症室求診，其後被安排入住兒童深切治療部接受診治。

病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為兒童感染流感併發休克。病人經治療後好轉，現時情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。據了解，該名女病人並無接種今年度季節性流感疫苗。，的家居接觸者現時沒有出現病徵，衞生防護中心正繼續調查。

中心提醒，同時患上流感與新冠肺炎的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。