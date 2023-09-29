甲型流感｜5歲女併發腦炎離世　防流感少吃甜品辛辣！8食物補元氣

甲型流感肆虐香港，踏入流感高峰期，多名兒童因染疫出現重症，更首現兒童死亡個案。甲型流感有8類高危人士，想要好好預防流感，除了可接種流感疫苗外，配合飲食也相當重要！



流感是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病（istockphoto）

甲型流感症狀 5歲女童併發腦炎離世

流感是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，而本港最常見的是H1N1及H3N2兩種甲型流感和乙型流感病毒。患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀，嚴重者亦可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，甚至導致死亡。

流感是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病（istockphoto）

合資格人士可免費打針

據最新一期新冠流感速遞顯示，一名過往健康良好、無打流感針的5歲女童，本月18日染疫後併發腦炎，入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部，其後病情惡化，上周四（21日）離世。醫衞局在昨日已宣布開展流感疫苗資助計劃，合資格人士包括兒童及65歲以上人士可以免費打針。盧寵茂亦呼籲市民打流感疫苗。

預防甲型流感3類食物要慎吃 保持營養均衡

想要預防甲型流感，健康的身體就是成功的關鍵，為此飲食習慣的配合是相當重要的。台灣營養師許育禎就曾在一篇健康報道中提醒大眾，若想預防流感，有3類食物要少吃：

麵包製作過程往往會添加許多的食品添加物，造成身體負擔或是引起慢性發炎。（istockphoto）

1.加工食品

像是麵包、糕點、甜飲、加工食品等，這些食品空有熱量缺乏營養素，而且製作過程往往會添加許多的食品添加物，造成身體負擔或是引起慢性發炎。

2.油炸、燒烤、烘焙等食物

應多吃低溫、短時間烹煮的原型食材，如：煎煮、清蒸、滷、涼拌、快炒等。這可減少致炎物質—AGEs（糖化終產物）產生，減少體內不必要的發炎物質堆積，拖垮身體健康。

3.高刺激性食物

預防甲型流感慎吃太刺激的食物（istockphoto）

如有喉嚨痛、 咳嗽等病徵，切忌吃太燙、辛辣、甜食、油炸、太硬、等等太刺激的食物以免讓喉嚨更加不舒服；沒有病徵想要預防流感也應避免進食，以防刺激性食物損害呼吸道黏膜， 降低身體免疫力。

患流感可以多吃8食物 恢復元氣保健康

如果不幸確診流感，除了要遵從醫生叮嚀、保持良好作息外， 飲食配合也是康復的關鍵。有9種食物可以多吃：

雞湯可以減少體內的發炎反應（istockphoto）

1.雞湯



雞湯可以減少體內的發炎反應，紓緩鼻子和呼吸道的充血腫脹，並緩解上呼吸道的其他症狀。

2.大蒜



大蒜可能具有抗病毒和抗菌效果。這些可以幫助免疫系統對抗感染，包括感冒或流感。

3. 維他命C含量高的食物



如橙、木瓜、奇異果等。它們具抗氧化作用，可提升保護力，對免疫系統有良性影響。

生薑可以幫助緩解因感染流感而產生的任何噁心症狀。（istockphoto）

4. 生薑



生薑可以幫助緩解因感染流感而產生的任何噁心症狀。

5. 綠葉蔬菜



綠葉蔬菜含有大量的纖維，有助消化，它們當中更有些具有維他命C、鐵等的營養，如菠菜等，對免疫系統有很大益處。

6. 麥片



燕麥中的益生源纖維可以幫助體內的健康細菌，有助身體健康。

7. 清淡食物



流感會引起噁心，豐富的食物可能沒有吸引力。清淡的食物，例如粥或糙米，可能更容易食用。

8. 乳酪



吃含有活細菌的乳酪可有助於對抗流感，它是良好的蛋白質來源。

吃含有活細菌的乳酪可有助於對抗流感（istockphoto）

資料來源：buzzhealth/健康2.0/ 香港衛生防護中心