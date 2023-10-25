施政報告｜2萬元鼓勵生育　李家超：若無政策誘導出生率難逆轉

【施政報告2023】行政長官李家超今日（25日）發表施政報告2023，設新生嬰兒獎勵金兩萬元，為期三年。李家超下午出席記者會時表示，無論任何金額獎勵都是表示政府的一種政策導向，具鼓勵性及支援性，他又指兩萬元的獎勵金是政府帶出強烈支持生育的信息，但未有回應期望市民生育多少個嬰兒才「夠哂數」。



▼10月25日 李家超出席施政報告記者會▼



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▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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施政報告提出新生嬰兒獎勵，今日起在香港出生、父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元獎勵，為期三年。

李：無論任何金額都係鼓勵支援生育

李家超表示，每個人對生育想法不一，考慮了外國例如歐洲及東南亞的做法，香港多年來生育率不斷下跌，由2.1%下跌至0.9%，坦言「下跌趨勢好難逆轉，如果唔做任何嘢逆轉可能性低」，認為政策能引導增加生育率。

被問及今次施政報告有多大程度能夠說服年輕一代願意在香港生小孩，他表示，政府措施只是市民考慮生育與否的其一因素，但政府多年來沒有相關導向性政策，他有意幫助一些很希望生育的家庭，無論是甚麼金額的獎勵，都是政府的一種政策導向，具鼓勵性及支援性。他指檢視外國經驗，政府措施真正發揮的影響有某程度的限制，故希望有多元配合，而非使用單一手法。

▼施政報告2023懶人包▼



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盼社會明白生育對香港整體有幫助

李家超又說，在他成長的年代，政府有宣傳「兩個就夠晒數」，雖然不一定因為政府宣傳改變生育理念，但希望有引導性，希望社會聽到生育對香港整體有幫助，形容兩萬元的獎勵金是強烈信息，代表政府非常支持生育。有記者問及生育多少名小孩才「夠哂數」，李家超未有回應。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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▼10月25日 李家超公布施政報告▼

