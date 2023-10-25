施政報告2023｜港媽：2萬只夠買3月尿片奶粉　公屋減完一年都要排

【施政報告2023】特首李家超於最新一份施政報告提出，今日（25日）起在港出世的嬰兒可獲2萬元現金，加上子女免稅額調升，新生嬰兒家庭可獲優先編配公屋，資助房屋亦可優先選樓。



今日生產的孕婦已可受惠，有媽媽原本今天為預產期，坦言2萬元資助幫助不大；亦有媽媽表示，2萬元只足夠購買2至3個月用量的尿片及奶粉，遠不及一名媽媽所需，又指儘管可以縮短公屋輪候時間，亦須久候多年：「就算有幾多個小朋友減完一年，都可能要排6至7年，其實都有啲耐。」



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施政報告今日出爐，李家超公布將會向在香港出生、父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放一筆過2萬元現金獎勵，新生嬰兒家庭可獲優先編配公屋，資助房屋亦可優先選樓，子女免稅額亦會調升。

陳小姐目前懷孕27周，預產期為明年1月，正是可以受惠的一群。她肚內已是她第三名小朋友。她表示，過去經驗所得，嬰兒2至3個月的奶粉及尿片的開支，已可以花光2萬元，指一筆過派錢對孕婦幫助不大，「仲要生完嘅媽媽又會請工人，又要月子餐，其實啲錢都係我哋自己貼返出嚟。」

公屋可以加快一年上樓，對他們又有沒有用？陳小姐嘆：「其實都冇乜用，因為公屋都要等好耐，就算有幾多個小朋友，減完一年，都可能要排6至7年，其實都有啲耐。」陳小姐之後需辭去現有工作，擔任全職媽媽，擔憂收入未能應付開支，「份糧又少咗，其實而家基本可能淨係出去租屋啲錢都冇乜。」

本身已有子女的媽媽表示，2萬元只足夠購買2至3個月用量的尿片及奶粉，又指儘管可以縮短公屋輪候時間亦須久候多年：「就算有幾多個小朋友，減完1年，都可能要排6至7年，其實都有啲耐。」 （陳葆琳攝）

吳小姐的預產期正是今天，2萬元穩拿在手，豈料肚裏寶寶未肯面世，需要延至下周前往醫院催生。她說道，身邊亦有友人與自己預產期相近，但已於上周生產，由於未能受惠，「我見佢哋喺group（群組）度（訴苦）好唔開心」。不過她亦認為2萬元現金並不足，很快用完，今次政策之中，唯一是提供子女免稅額可能有少許幫助：「如果我要生，都唔會為咗嗰兩萬蚊而生。」

葉小姐笑言政府派發2萬元現金「都有進步」、「好過咩都冇」。她已懷孕3個月，預計小朋友明年4月則會呱呱落地。她本身已有物業，所以協助上樓的措施對她沒有太大影響，但相信對於正在輪候公屋的家庭有幫助，「但鼓唔鼓勵生育就唔知啦，而家呢一代冇理由會因為生仔而去揀屋㗎嘛，寧願儲多少少錢，一係租樓一係買樓。」

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