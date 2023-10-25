施政報告｜高才通擴大學名單至184間　新增大學一半涉酒店管理

【施政報告2023】政府公布新一份施政報告，提到繼續搶人才、搶企業。就去年12月推出的高端人才通行證計劃，當局將由今年11月起，擴大計劃的合資格大學名單至184間院校，增加的八間大學有四間與酒店管理有關。消息人士指，現時用以評選大學的排名，大多是全科大學，今次是順應坊間意見加入非全科大學。他也指出，相信加入這些與酒店業有關的大學，有利香港旅遊發展。



新一份施政報告提到，當局將由11月起，擴大高端人才通行證計劃的合資格大學名單，由原先的176間，增加八間至184間院校。（資料圖片）

新一份施政報告提到，當局將由11月起，擴大高端人才通行證計劃的合資格大學名單，由原先的176間，增加八間至184間院校。

消息人士指，新增的八間院校，當中三間為內地大學，為過去5年在《上海交通大學世界大學學術排名》位於前十名的內地大學，包括武漢大學、西安交通大學及哈爾濱工業大學。她續指，新增3間內地大學後，高才通計劃下的內地大學名單會增至12間，仍佔整體不足一成。

至於另外5間海外院校，當中四間為瑞士院校，包括洛桑酒店管理學院、瑞士酒店管理大學、理諾士國際酒店管理學院、格里昂高等教育學院，及另一間在荷蘭的海牙酒店管理大學。

政府公布新一份施政報告，提到繼續搶人才、搶企業。（資料圖片/梁鵬威攝）

新增的五間院校均為酒店管理，消息人士解釋，以往以大學的排名加入大學名單，變相大多是全科大學，故在聆聽不同意見後今次加入非全科大學，相信加入此些院校是希望有助香港旅遊發展，而此些院校在酒店管理都甚為有名。消息人士補充，當局每年會檢視一次計劃的大學名單，能加入的大學須符合國際標準，且有國際認受性。

一如去年的施政報告，今年的施政報告亦沒有專為高才通而設的KPI。就整體輸入人才計劃，則沿用去年施政報告的KPI，即在2023至2025年期間，每年通過輸入人才計劃輸入至少3.5萬名預計逗留至少12個月的人才，較2020及2021年的年均人數增加 40%。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼

