施政報告｜開放越南、老撾人才來港就業　落實投資3,000萬可來港

【施政報告2023】政府公布新一份施政報告，提到會繼續搶企業、搶人才，其中高端人才通行證計劃會由11月起擴大相關合資格大學名單至184間海內外院校。當局由即日起，也會開放越南人才來港就業的簽證政策，放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻；並會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀大學教育資助委員會資助院校。



在搶企業，當局將落實資本投資者入境計劃，在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3,000萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，細節會在今年內公布。



▼10月25日 政府公布新一份施政報告▼



開放越南人才簽證 放寬商務旅遊一簽多行門檻

特首李家超表示，去年推出的招商引資引才措施，在搶人才方面，截至今年9月底，已吸引約16萬宗申請，當中逾10萬宗獲批，約6萬人已抵港。搶企業方面，引進重點企業辦公室接觸逾200間重點企業，當中30間正計劃落戶香港或在港擴充業務，涉及約300億元新投資額，預計提供約1萬個就業機會。

李家超指，政府繼續着力搶人才、留人才，本月底正式成立人才服務辦公室，為來港人才提供支援。當局明年亦會舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，推動區域招攬人才交流和合作。

當局由即日起，也會開放越南人才來港就業的簽證政策，放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻；並會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀大學教育資助委員會資助院校。

職訓局高級文憑外地生 畢業後可留港一年 試行兩年

就高端人才通行證計劃，當局將由11月起，擴大相關合資格大學名單至184間海內外頂尖院校。當局亦提出職專畢業生留港計劃，職業訓練局2024/25學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，畢業後可留港一年，尋找與其專業相關的工作，這項安排會試行兩年再作檢討。

研便利內地企業在港成立總部措施

此外，當局將落實資本投資者入境計劃，在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3,000萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，細節會在今年內公布。消息人士表示，據企業報告指，要達到相關標準大部分為亞州地區，預料可吸引到內地及中東等人才來港。她又相信，落實相關計劃後有助本港會計、法律人士等業界發展。

在搶企業方面，李家超指，當局會發展「總部經濟」，吸引海內外公司到港設立總部╱分部業務，亦會與中央相關部委探討便利內地企業在港設立總部╱分部的措施，如資本項目投資的便利安排。

政府也將引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，將註冊地遷至香港，目標是明年上半年提交立法建議。

李家超也提到，為吸引更多外國公司來港成立，便利其人員北上洽談商務，明日起，香港註冊公司的外國人員可在港向中國簽證申請服務中心申請兩年或以上的「一簽多行」簽證到內地。

▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



+ 14

▼6月8日 勞工處舉行院舍服務業大型招聘會▼



+ 1

▼7月20日 勞工處招聘會▼

