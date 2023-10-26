六合彩萬聖節金多寶｜頭獎5000萬今晚開售　兩個2字頭號碼特別旺

六合彩萬聖節金多寶2023攪珠將於下周二（31日）晚舉行，特設3,800萬元金多寶下，馬會指若以10元一注獨中，估計頭獎有機會高達5,000萬元。馬會表示，在過去舉行的9次萬聖節金多寶攪珠，有兩個號碼攪出過4次，為最幸運號碼。



▼2022年10月28日 六合彩萬聖節金多寶10.29攪珠前夕▼



22及29號過去9次萬聖節金多寶攪出過4次

馬會指，在過去舉行的9次萬聖節金多寶攪珠中，「22」及「29」號共攪出過4次，次數最多；而「4」、「17」、「20」、「28」及「34」號亦分別被攪出過3次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。此外，包含「2」字的號碼曾攪出24次。

馬會表示，有意投注市民如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即以140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。

萬聖節金多寶2023下周二10.31晚上9時15分截止售票

萬聖節金多寶將於今晚（26日）攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（31日）晚上9時15分。六合彩萬聖節金多寶攪珠將於下周二晚上9時30分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將全程直播，截止售票時間為當晚9時15分。