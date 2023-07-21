六合彩暑期金多寶｜5000萬頭獎7.25攪珠 歷年6大幸運號碼盤點
撰文：呂穎姍
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六合彩「暑期金多寶」將於下周二（25日）晚上9時半攪珠，馬會特設3,800萬元金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，可捧走5,000萬元彩金。馬會又表示，過去「暑期金多寶」攪出之數最多的號碼是「10」攪出過7次；其次則為「3」及「47」攪出過6次。
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▼1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼
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馬會表示，「端午金多寶」攪珠將於周四舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中頭獎，料可計基金有機會達５,000萬元。金多寶現已開售，將於攪珠前15分鐘，即下周二晩（25日）9時15分截止售票。
歷年暑期金多寶 「10」號曾7次成中獎號碼之一
馬會又公布過去「暑期金多寶」攪出次數最多的號碼，當中「10」攪出過7次，而「3」及「47」攪出過6次，而「4」、「6」及「41」亦攪出過5次。
近4次金多寶攪珠有5位幸運兒以複式獎券中頭獎
另外，馬會亦指近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎，除沒有中頭獎的「端午金多寶」外，「復活節金多寶」、「新春金多寶」及「新年金多寶」都分別有3人、1人及1人以複式獎券中頭獎。
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暑期金多寶2023頭獎彩金有多少？
暑期金多寶2023何時開彩及售票？
暑期金多寶獎券在7月20日的一期攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日7月25日晚上9時15分。