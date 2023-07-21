六合彩暑期金多寶｜5000萬頭獎7.25攪珠　歷年6大幸運號碼盤點

六合彩「暑期金多寶」將於下周二（25日）晚上9時半攪珠，馬會特設3,800萬元金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，可捧走5,000萬元彩金。馬會又表示，過去「暑期金多寶」攪出之數最多的號碼是「10」攪出過7次；其次則為「3」及「47」攪出過6次。



▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼



+ 7

▼1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼



+ 1

馬會表示，「端午金多寶」攪珠將於周四舉行，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中頭獎，料可計基金有機會達５,000萬元。金多寶現已開售，將於攪珠前15分鐘，即下周二晩（25日）9時15分截止售票。

歷年暑期金多寶 「10」號曾7次成中獎號碼之一

馬會又公布過去「暑期金多寶」攪出次數最多的號碼，當中「10」攪出過7次，而「3」及「47」攪出過6次，而「4」、「6」及「41」亦攪出過5次。

（馬會截圖）

近4次金多寶攪珠有5位幸運兒以複式獎券中頭獎

另外，馬會亦指近4次金多寶攪珠，有5位幸運兒以複式獎券中頭獎，除沒有中頭獎的「端午金多寶」外，「復活節金多寶」、「新春金多寶」及「新年金多寶」都分別有3人、1人及1人以複式獎券中頭獎。

▼十大幸運投注站▼（截至2023年5月10日）



十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2023年5月10日)

六合彩49個號碼攪出的次數。(04/07/2002至20/07/2023攪珠結果統計)

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

