廉署控宏亞保險中介　涉串謀客戶扮受傷　呃友邦賠12萬元意外保險

廉政公署今日（27日）公布，在調查貪污時，揭發一名宏亞資產管理有限公司前保險中介，涉嫌訛稱兩名投保人受傷，串謀二人詐騙一間保險公司向他們支付意外保險賠償，涉案保險中介今日（27日）被廉署落案起訴。被告已獲廉署准予保釋至下星期三(11月1日)在東區裁判法院答辯。



廉政公署揭發一名宏亞資產管理有限公司前保險中介，涉嫌訛稱兩名投保人受傷，串謀二人詐騙一間保險公司向他們支付意外保險賠償。（資料圖片）

被告劉承恩（34歲），為宏亞前中介人，被控八項串謀詐騙罪名，違反普通法。

案件於2017年底至2018年6月期間發生，當時保險經紀公司宏亞受友邦保險(國際)有限公司委託，向客戶銷售友邦的保險產品。案發時兩名投保人分別經被告向友邦保險購入一份連意外保障附加契約的人壽保險。

被訛稱兩客戶背部、膝部或腳踝受傷

該兩份保險的保障範圍涵蓋發還因意外招致的醫療費用及意外賠款。投保人須直接向友邦保險或經宏亞提出意外索償申請，並須附以證明文件，包括求診或接受治療的收據，以及由醫生或物理治療師簽發的病假證明書。

被告涉嫌與該兩名投保人串謀詐騙友邦保險，即不誠實地訛稱二人分別背部、膝部或腳踝受傷，以及由兩名醫生及兩間物理治療中心發出的證明文件為真確，誘使或致使友邦保險向二人支付意外保險賠償總額最少逾12萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現兩名投保人並沒有報稱的傷患，亦沒有接受任何治療或放取有關病假。

涉案的兩名投保人譚啟俊（36歲），及林妍君（32歲）亦被廉署分案起訴，二人早前已承認控罪，案件均押後至2024年2月2日再提訊。