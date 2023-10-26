廉署辦保險業反貪專業課程　30名管理層參與　提高誠信管理水平

廉政公署舉辦為期兩日的「保險業管理人員反貪專業課程」，有逾28間保險公司近30位業界管理人員參加。廉署亦與保監局簽訂合作諒解備忘錄，確立及強化與業界監管機構的合作。



廉署人員為保險公司管理人員講解保險業最新貪污情況和預防方法。（廉政公署提供相片）

廉政專員胡英明今日（26日）於「保險業管理人員反貪專業課程」結業儀式致辭時表示，課程為裝備保險公司高級管理人員，帶領保險公司提高誠信管理水平。

胡英明又指，為協助業界維持競爭優勢，保持香港國際金融中心地位，保險業反貪能力是關鍵之一，透過舉辦課程，廉署希望進一步提升業界反貪水平，構建更公正、透明、廉潔有效的金融體系，令香港更完善地融入國家發展大局。

胡英明指，行政長官星期三(10月25日)最新一份施政報告宣布，廉署將於明年第一季成立「香港國際廉政學院」，為世界各地反貪人員和本地公私營界別舉辦反貪專業培訓課程，是次「保險業管理人員反貪專業課程」是學院成立前的先導課程之一。

行政會議成員兼立法會保險界功能界別議員陳健波指，近年大灣區客人來港購買保險產品的情況陸續增加，客人對香港保險業的信任尤其重要，保險從業員有責任共同守護香港廉潔的「金漆招牌」。

另外，副廉政專員兼執行處首長丘樹春與保監局行政總監張雲正，今日共同簽訂合作諒解備忘錄，確立和加強雙方合作，共同打擊貪污及相關罪行或違規行為。

丘樹春形容，合作諒解備忘錄具有重大意義，為雙方協作的框架翻開新篇章，深化在個案轉介、聯合調查、資料分享和提升執法及監管能力等多個範疇的安排，進一步發揮協同效應。

張雲正表示，香港現在有164間獲授權保險公司及超過11萬名註冊保險中介人，是金融系統的重要支柱，會與廉署聯手打擊貪污罪行，全力保護保單持有人的利益。