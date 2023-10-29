早期肺癌藥物未獲資助　病人組織指藥費影響用藥　議員促加資助

現時香港缺乏早期肺癌治療策略，有病人組織近兩月進行調查，結果顯示有近半數受訪病人曾因為藥費問題、無法採用首選藥物，該組織主席表示，調查反映不少肺癌病人因經濟問題，錯過及早獲得適切治療的機會。



有立法會議員也表示近年收到不少早期肺癌患者求助個案，大多因病情而無法工作或家庭儲蓄不足，加上藥物未獲政府資助，令他們未能採用國際指引所建議的藥物，情況並不理想，促當局應以早期肺癌為試點，制定政策，定期及緊密地檢討藥物名冊、並加大力度資助新型藥物。



由一群香港癌症病人及家屬組成的「同路人同盟」近兩個月進行一項肺癌病人調查，訪問34名在公立醫院接受治療及跟進的肺癌病人，近八成受訪病人曾獲處方自費藥物，他們均對藥費感到擔憂。

調查也顯示，逾七成受訪病人花費超過一半積蓄治療癌症，有近半數受訪病人表示曾因為藥費問題、無法採用首選藥物，另有逾四成人稱因此要向家人、朋友、財務公司等借錢用藥，所有受訪病人均表示藥費為他們帶來精神壓力。

此外，所有受訪病人也表示，期望政府能加快引入及資助新型藥物，希望治療癌症的新型藥物，從在港註冊至獲醫管局引入並納入資助藥物名冊，需時不應超過六個月。

同路人同盟主席陳偉傑表示，調查顯示不少肺癌病人因經濟問題而改用次選藥物，錯過及早獲得適切治療的機會。他認為香港是富裕社會，不應該出現「有藥無得食、有藥無錢食」的情況，希望政府能制定長遠針對早期肺癌的政策。

工聯會立法會議員陳穎欣提到，現時治療早期肺癌的藥物不被納入「安全網」，她近年也收到不少早期肺癌患者求助個案，大多因病情無法工作、或家庭儲蓄不足，在藥物未獲政府資助的情況下，他們未能採用國際指引所建議的藥物，情況並不理想，促政府應以早期肺癌為試點，制定政策，定期及緊密地檢討藥物名冊、並加大力度資助新型藥物，以支援早期肺癌病人。

民建聯立法會議員葛珮帆則引述國際研究指，若能盡早使用標靶治療，有助降低復發率及死亡率，入院時間、居家護理、晚期肺癌藥物等成本都可以降低，對病人、家屬及社會均有好處。