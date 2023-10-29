黑碼｜高鐵西九龍旅客：儀器仍在　但毋須掃碼　直接過關省20分鐘

內地與香港今年初全面通關之後，市民往來兩地仍需填寫《出入境健康申明卡》以「黑碼」過關。近日有傳內地海關總署即將取消「黑碼」安排，有從內地乘高鐵抵港的旅客表示，下午過來已經完全不需要出示「黑碼」，不需排隊暢通無阻，過關時間有以往需排隊半小時縮短至10分鐘，大大節省20分鐘。



從廣西乘高鐵來港的黃女士表示，前日（27日）從香港過關乘高鐵前往廣西時，早已預備「黑碼」，在進入內地關口時，雖然旁邊仍有擺放電腦登記及掃描「黑碼」，但已經沒有強制使用。

關口仍有掃瞄「黑碼」儀器 但毋須使用

她又表示，今日回港後，亦毋須檢查黑碼，而且通關過程暢通無阻，毋需排隊，約10分鐘之內完成，但行李檢查比以往嚴謹，所有隨身行裝都需要過機。她說，過關不再需要「黑碼」，過程更為方便，不需再排隊，「之前我哋都要提前半個鐘，就係要排隊（掃黑碼）。」

來自廣州的朱小姐表示，入境香港沿路仍有「健康申報」指示牌，提醒旅客需要填寫健康申報表，估計「健康申報」指示牌「可能沒有撤掉吧。」她說，今日下車後直接以港澳通行證直接過關，相反幾個月前來港，當時仍需要出示「黑碼」過關，認為取消「黑碼」肯定更方便，「有這個需要我們也可以弄，也很方便，手機弄⋯⋯少了個步驟可能會快一點。」

內地旅客謝小姐則指，整個過關過程只用了20多分鐘，為兩地通關之後第一次來港，來到關口才得知不用「黑碼」。