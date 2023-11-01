打風的士｜機場等的士人多時派籌　旅客可手機查閱　毋須親身排隊

颱風「小犬」上月襲港期間，千名旅客在9號風球懸掛時因機鐵、巴士停駛滯留機場，等的士要排隊超過三小時。運輸及物流局局長林世雄今日（1日）書面答覆立法會議員提問時稱，由於部分旅客在颱風期間仍會選擇等候的士，機場管理局未來會在輪候的士人數較多時派籌，讓旅客在機場其他地方邊休息邊透過手提電話查看等候情況，毋須親身排隊。



▼10月8日 九號風球下大批旅客在機場大堂輪候的士▼



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林世雄回覆議員陸瀚民提問時稱，颱風「小犬」襲港並懸掛9號風球期間，陸路交通暫停導致部份旅客需在機場逗留，政府認為較有效的改善方向是加強機場在惡劣天氣下的人群管理，包括如何盡早向旅客提供最新的颱風和路面交通信息、如何為他們作更好的安排，讓他們在機場客運大樓安全、舒適地等候交通服務恢復。

林世雄指，由於部份旅客在颱風期間仍會選擇等候的士，機管局未來會在輪候的士人數較多時派籌，讓旅客在機場其他地方一邊休息一邊透過手提電話查看等候情況，而毋須親身排隊。

另外，林世雄指政府亦已要求港鐵仔細謹慎研究在9號風球下機場快線的停運安排，並探討是否可以優化資訊發放，以及檢視相關應變預案，務求在安全的大前提下盡量減少對市民和旅客的影響。

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼

