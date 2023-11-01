FIA場地越野車錦標賽首於香港舉行　賽車碎石路及柏油路賽道競逐

FIA世界場地越野車錦標賽，中國香港站年終賽2023將於11日（星期六）及12日（星期日）於中環海濱搭建的賽道舉行，今次是首次選址香港舉行最後一站外，亦是香港首次主辦國際越野車賽事。



兩日的比賽於上午8時開始，每日會舉行逾20場賽事，添馬公園設有免費入埸的嘉年華。首席執行官王思禮表示，當日活動於8時開始，希望可將人流盡量分散，又預料下午會是人流高峰期。



FIA世界場地越野車錦標賽，將於下周末在中環海濱舉行。（官方網頁截圖）

賽道延伸出龍和道及星耀街 同一時間5部車比賽

FIA世界場地越野車錦標賽2023分為9站，由匈牙利開始，於香港舉行最後一站，大會更為此於中環海濱搭建賽道，賽事的總成本約9,000萬元，鋪設37%碎石路以及67%柏油路段，更會延伸出龍和道及星耀街，全長1.225公里，是繼2019年的Formula E香港站後，中區車道再度成為賽道。

世界場地越野車賽香港管理有限公司首席顧問雲維熹則指出，相較數年前在本港舉行的Formula E賽事，今次越野車錦標賽的風險會較低，因Formula E中20部車於同一賽道競賽，今次則同一時間只有5部，數量上較少，在龍和道直路的車速亦較低，保護性亦較高，不過越野車的賽事會發生少量碰撞。

FIA世界場地越野車錦標賽2023於香港舉行最後一站，大會更為此於中環海濱搭建賽道。（World RX網站圖片）

會場可容納8000名觀眾 料下午為人流高峰

香港站賽事於11月11日至12日早上8時開始舉行，每日會舉行逾20場賽事，會場可容納8,000名觀眾，添馬公園更設有免費入場的嘉年華，可容納約5,000人。協創匯動有限公司Teamwork Creative Events and World RX (HK) Management Limited首席執行官王思禮表示，當日活動於8時開始，希望可將人流盡量分散，又預料下午會是人流高峰期。

一間票$310或$390

門票於ticketflap有售，11日賽事門票售310元，12日門票售390元，如市民對兩日的賽事均有興趣可購買兩日門票，售660元。而隨了兩日的比賽外，比賽前後亦會分別舉行「音．賞」慈善音樂會及After Party : Rally X Jazz concert - Chaos Control，門票同樣於ticketflap網站有售。