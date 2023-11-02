粵車南下｜林世雄指第二階段無時間表　汽車會籲建專用停車場停泊

港府正究的「粵車南下」料分兩階段實施，明年初的首階段可經港珠澳大橋逗留大嶼山。運輸及物流局局長林世雄今（2日）出席活動時強調，選擇泊在港珠澳大橋人工島的車輛不會入市區，相信對本港交通沒有影響，第二階段則會全面開放內地車輛自駕來港，但暫時未有落實時間表，強調要考慮香港實際情況。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培關注，「粵車南下」港珠澳大橋珠海段海關的容量問題，並提到現時「港車北上」在繁忙時間亦有擠塞，假日擠塞情況更厲害，希望兩地可以注意及改善。



運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片／林靄怡攝）

「粵車南下」料在明年初首階段推出，運輸及物流局局長林世雄今表示，首階段是港珠澳人工島的大型自動化停車場項目完工後，可供廣東遊客南下泊車，以乘車到香港機場，轉乘飛機前往外地，選擇泊在人工島的車輛不會入市區，相信對本港交通沒有影響。

至於第二階段將全面開放內地車輛自駕來港，他指暫時未有落實時間表，強調要考慮香港實際情況，如本港地小人多、實際交通情況、中港車輛左右軚駕駛習慣等，討限額及範圍等議題。他提到，「粵車南下」與「港車北上」一樣，當局會與內地商討對接工作、預約安排。

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。（資料圖片）

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，明年初首階段「粵車南下」可經大橋逗留大嶼山是可行，亦認為更快推出以增加兩地交流。至於配額問題，他表示多與少的影響不大，反而是有沒有專用停車場的車位泊車才是最重要。

不過，他關注，「粵車南下」港珠澳大橋珠海段海關的容量問題，並提到現時「港車北上」在繁忙時間亦有擠塞，尢其是假日擠塞情況更厲害，因其只開放了兩條通道予「港車北上」，加上人車分開過關，而關口又沒有大型的停車場，故當假日時為了車輛要等人過完關下來才可以繼續前進，造成「倒灌」，希望兩地可以注意。

他又指，首階段以港珠澳人工島的大型自動化停車場可行，但如推行第二階段，港府已應開始準備工作，如在機場附近及北部都會區興建超大型停車場，起碼7000個位或是過萬個位，容納多點「粵車南下」，「如果你話開放中心區係絕對無可能，香港𠵱加最缺乏就係車位。」他相信，如推出「粵車南下」的需求都很大，相信如只坐一兩個站就可以到達市區，都會吸引一定的遊客。