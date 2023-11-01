粵車南下｜林世雄料首階段明年初推行　可經港珠澳大橋逗留大嶼山

「港車北上」至今實施剛好四個月，港府早前已開始研究「粵車南下」。運輸及物流局局長林世雄最新在中華廠商聯合會會長史立德的訪問指，正積極與內地商討「粵車南下」，有關措施大概會分兩階段落實，首階段是當港珠澳人工島的大型自動化停車場項目完工後，可供廣東遊客南下泊車，至於第二階段則是全面開放內地客自駕來港，但林世雄強調，政策落實的前提是不影響香港交通，須小心計劃。



首階段方面，林世雄提到「粵車南下」有兩個選擇，一是如駛到香港機場，泊車後可乘車到禁區再轉乘飛機前往外地；二是可以駕車停泊，然後利用港珠澳大橋口岸進入境逗留在大嶼山、甚至到市區。



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探討放寬「港車北上」預約日數可行性

林世雄在該訪問指出，「港車北上」自7月1日實施以來大受歡迎，當局將不斷檢視與評估實際情況，並與海關、邊檢等前線部門緊密聯繫，探討縮短預約日數等放寬措施的可行性。

第二階段將全面開放內地客自駕來港 林世雄：前提是不影響香港交通

林世雄又表示，當局正積極與內地商討「粵車南下」，並指大概會分兩階段落實，首階段是港珠澳人工島的大型自動化停車場項目完工後，可供廣東遊客南下泊車，而第二階段是全面開放內地客自駕來港，但他強調，政策落實前提是不影響香港交通，須小心計劃。

首階段方面，林世雄提到廣東駕車南下有兩個選擇，如果駛到香港機場，泊車後可以坐車到禁區，乘搭飛機前往外地。第二個選擇是可以駕車停泊，然後利用港珠澳大橋口岸進入境，逗留在大嶼山、甚至到市區，等同澳門停車場的概念。

運輸及物流局局長林世雄在廠商會會長史立德的訪問指，正積極與內地商討「粵車南下」，有關措施大概會分兩階段落實，（資料圖片）

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