港車北上｜林世雄：正研究「粵車南下」　港面積較小須仔細考慮

「港車北上」計劃將於7月1日起實施，運輸及物流局局長林世雄接受內地媒體訪問時表示，計劃不僅有利增強香港人對內地的認識，更有利他們融入整個粵港澳大灣區。他認為，廣東省的市民希望駕車到香港，正研究「粵車南下」，但由於香港面積相對較小，具體安排還需仔細考量。



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目前符合「港車北上」申請資格的私家車約有45萬輛，計劃實施初期設有名額，首周每日有200個，第二周起每日為300個。林世雄接受內地媒體《GDToday》表示，會根據市民的反應、申請流程的順暢程度、私家車驗車等情況，綜合評估申請數量，決定之後是否會增加名額。

被問到未來是否會開放港珠澳大橋以外的其他陸路口岸，林世雄表示，需要待計劃正式實施後，考察整體運作情況、港珠澳大橋的處理能力，總結相關經驗再考慮。

林世雄接受內地媒體訪問時指，正研究「粵車南下」，但由於香港面積相對較小，具體安排還需仔細考量。（資料圖片）

機場客流量已恢復到疫情前一半左右

林世雄又提到，疫情之前，香港國際機場一年處理7,000多萬人次的人流，在今年3、4月，大約已經恢復到疫情前一半左右的客流量，預計今年年底能夠恢復到八成左右。

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