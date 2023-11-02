同樂運動會｜葉劉任主禮嘉賓惟高官缺席　大會重申尊重法律籲守法

香港同樂運動會（Gay Games）在疫情下延期一年，終能在周五（3日）揭幕，但惹來保守派和建制派人士質疑，指活動背後目的是推動同性婚姻合法化，或與國家安全法有抵觸。

同樂運動會籌委會創辦人兼聯席主席林敏蕙今日（2日）出席開幕前發布會時回應指，同運會尊重香港法律，亦呼籲參加者和反對活動的抗議人士守法，重申活動宗旨宣揚「多元中團結」。她又透露，行政會議召集人葉劉淑儀會繼續擔任活動主禮嘉賓，但據她所知，暫未有政府官員會出席活動。



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同樂運動會下午舉行開幕前記者會，簡介活動詳情，籌委會創辦人兼聯席主席林敏蕙被問到會否擔心同運會違法，她重申「同樂運動會我哋由始至終都係尊重法律、守法，由始至終我哋都係講，我哋希望所有參與嘅朋友亦都遵守香港嘅法律同文化，呢個由始至終係無改變過，我哋唯一嘅目的就係，做到多元中團結。」

她續指，過去5年，一直與不同機構和人士聯繫，以尊重文化的方式合作，籌辦今次以共融為主題的運動會，認為能在凝聚不同地區的人到香港，參加這項亞洲首辦的盛事，能增加歸屬感，強調籌委會已做好宣傳香港形容、推動「多元中團結」的本份，「其他人嘅意見，係其他人嘅嘢。」

葉劉淑儀因出席作主禮嘉賓而被批評，她則指，據其了解，葉劉仍會出席周六的開幕儀式，惟除了她之外，港府暫未派員出席活動。

同樂運動會籌委會創辦人兼聯席主席林敏蕙。（夏家朗攝）

至於大會如期應對到場抗議、示威的反對人士，她則指，根據本港法例，任何人均有權示威和發表意見，希望有關團體在示威時遵守法律，大會亦會與有關當局準備好應對措施。她又指，大會亦已就活動設立大型保安團隊，會為參加者進行安檢，亦已與警方協調應對事故的全盤計劃。

立法會議員何君堯昨日（1日）與關注團體召開記者會反對同運會，要求政府立即取締，並質疑運動會的資金來源。林敏蕙回應指，同運會的資金來源主要來自贊助商和自費參加者，前者的身份已於官網公開，強調同運會是根據本港法例註冊的慈善機構，「所有帳目係受到專業審計師審計，全部係公開透明，我哋係點樣做到誠信、盡責，呢樣嘢係完全係大家隨時可以睇到。」

同樂運動會明日起在香港舉行。（夏家朗攝）

同運會仍未舉行便飽受批評，被問到會否憂慮令有意參加者卻步，另一位聯席主席Alan Lang則回應指，今次運動會有約2,381人參加不同的體育項目，另有其他參加者，強調今次活動只是體育和文化（sports and culture），希望吸引大眾參與，但參加與否是個人選擇。

至於早前舉行的渣打馬拉松，大會禁止跑手舉彩虹旗，被問及同運會會否跟隨有關做法。她則指，彩虹旗是LGBT很標誌性的東西，只要是合情合理便不會阻止，更歡迎參加者舉彩虹旗。

同樂運動會明日（3日）起在香港舉行。葉劉淑儀早前表明支持活動，並擔任活動主禮嘉賓，不過一群自稱是「香港普通市民」日前召開記者會，批評同樂運動會是「糖衣毒藥」，指控活動背後目的是推動同性婚姻合法化，或抵觸國家安全法。