同樂運動會獲英基兩校借場舉行部份賽事　主辦方：獲眾多團體支持

第十一屆同樂運動會（Gay Games 11）於今年11月3日起一連9日在香港舉行，為活動開辦40以來首次落戶亞洲地區。主辦單位今日（28日）宣布，獲英基學校協會借出何文田英皇佐治五世學校及九龍小學場地舉行部份賽事，其他賽事場地則由體育會提供。同樂運動會聯席主席朗雅侖表示，同樂運動會得到眾多團體支持，顯示社會對活動愈趨認同和支持。



主辦單位今日表示，獲英基學校協會、域多利會、SportSOHO、Inspire Talent、RaceBase、香港閃避球總會、香港足球總會、香港欖球總會、中國香港飛盤總會、中國香港龍舟總會、中國香港賽艇總會、香港麻雀協會，以及香港投球總會支持，提供體育設施。

其中，英基學校協會借出轄下位於何文田的英皇佐治五世學校，為3日的劍擊賽事提供場地，包括傳統的花劍、佩劍、重劍項目，以及新興奪目的光速軍刀項目；轄下另一學校，九龍小學則會舉辦乒乓球賽事；英基學校協會亦會與初創社企「體育係」協辦社區運動日，讓大眾體驗劍擊和飛盤爭奪賽樂趣。

第十一屆同樂運動會（Gay Games 11）於今年11月3日起一連9日在香港舉行。（官網圖片）

英皇佐治五世學校校長Mark Blackshaw指，英基學校協會十分雀躍能夠支援同樂運動會，各校一向以開放共融為傲，歡迎來自不同國家、文化和信仰的人，而同樂運動會正正代表這種態度，以體育和文化活動匯聚全球民眾。他認為香港得以成為亞洲首個舉辦這項活動的城市，證明香港已重回軌道，是國際盛事首選之一。

「同樂運動會」原定去年底將在港舉行，但因疫情決定延至2023年11月。（資料圖片）

同樂運動會聯席主席朗雅侖表示，多個跨國企業、商會、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、多所高等學府及文化藝術團體亦協力讓運動會成功申辦。他指，同樂運動會得到眾多團體支持，顯示社會對活動愈趨認同和支持。

延期一年的同樂運動會於今年11月3至11日與墨西哥瓜達拉哈拉市合辦，為運動會創辦40年以來首次落戶亞洲和拉丁美洲。運動會以「在多元中團結」為口號，旨在宣揚香港各界團結共融。活動報名費為港幣1,500元（美金193元）。每項體育競賽將另收參賽費用，大會為25歲以下人士、移民工人、外傭、少數群體人士提供費用豁免，名額1,000個，先到先得。