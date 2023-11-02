秦泗釗接任嶺大校長　稱會堅守大學核心價值、加強大灣區融合

嶺南大學今日（2日）舉行校長就職典禮，新任校長秦泗釗表示，世界在迅速變化，社會的需求和期望也在不停改變，嶺大堅守大學核心價值和使命時，亦必須知所適應及與時並進，並要擁抱多元和懂得包容。他又表明，未來將會主導大學著力建立傳統課程與數字化融合、加強與大灣區和全球融合。



現任嶺南大學副校長莫家豪介紹指，秦泗釗於16歲已考入著名的北京清華大學，主修自動化系統，並取得本科和碩士學位。1989年，他獲得全額獎學金前往美國馬里蘭大學（College Park）攻讀化學工程博士學位。迄今為止，秦泗釗已擁有12項美國專利。嶺大指，逾千名政府官員、政界領袖、大學領導層、教職員和學生出席就職典禮。

秦泗釗致辭表示，嶺大踏上新的征程之時，亦面臨著前所未有的機遇和挑戰，並稱「我們在堅守大學核心價值和使命時，亦必須知所適應及與時並進；在致力培養歸屬感和認同感時，亦要擁抱多元和懂得包容。」他續指，嶺大固然要維持學術誠信和品質，但亦必須追求卓越和創新；在積極提高聲譽和影響力的同時，亦必須平衡本地相關性和全球影響力。

11月2日，嶺南大學就職典禮，校長秦泗釗向5人頒授榮譽博士學位。（嶺南大學提供）

秦泗釗又表明，將會主導大學著力建立傳統課程與數字化融合、做好文理科的融合、加強與大灣區和全球融合，以及與嶺南的過去歷史融合。秦泗釗強調，學生教育是嶺大的核心使命，他說，嶺大將加強各種舉措以豐富學生的體驗，以及促進大學參與社區的工作，並把創新精神融入每一環節。

秦泗釗於典禮上向5人頒授榮譽博士學位，分別為諾貝爾物理學獎得主丁肇中、運營管理和運籌學研究領域的世界頂尖科學家Mahesh Nagarajan、嶺南教育機構董事局主席黃志光、香港上海滙豐銀行主席王冬勝、電影史學家兼港產片權威David Bordwell。