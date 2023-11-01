中大改組｜劉國勳稱心痛中大變暴大、校長變段狗　狄志遠將投棄權

立法會今日（1日）恢復二讀辯論中大校董會改組的草案，身兼中大校董、提出私人草案的立法會議員劉國勳表示向來以中大為豪，「但近年中大被叫暴大、校長被人叫段狗，連校徽都鳳凰變山雞，我作為校友覺得真係好傷心」。一同提出私人草案的立法會議員張宇人表示，不會批評中大校長段崇智在處理改組的態度，但希望他反思「是否要與立法會對著幹」。



新思維議員狄志遠就表示，共識一向是大學處理事務的常規，但留意到今次改組未得到校董、校友及師生的共識，因此會投棄權票，亦要求在三讀記名投票。



立法會今日（1日）恢復二讀辯論中大校董會改組的草案，經民聯梁美芬發言。（林靄怡攝）

梁美芬：作為中大校友希望佢哋謙卑接受修訂

法案委員會主席、經民聯梁美芬表示，除中文大學外各院校已完成校董會重組，提到中大過去受2019年事件、2022年續聘校長、及2022年更改校徽等爭議，委員普遍認為中文大學作為香港一所受資助的大學，在管治、問責性及透明度方面均有必要作出改善，故委員支持作出與其他院校一樣的措施。

梁美芬表示，起初有不少人反對修例，但《基本法》中列明一所接受資助的大學，則如同公營機構，有必要到立法會交代管治情況，指自己作為大學教授，對學術自由及校政自主珍而重之，但認為校內的管治質素需要跟得上社會的期望。她又提到，中大校董會主席梁乃鵬，早在2002年城大法律學院的歧視風波中，曾擔任城大校董會主席，到目前擔任中大校董會主席，質疑為何梁乃鵬可縱橫本地大學多年，直言：「作為中大校友，希望佢哋謙卑接受今次嘅修訂。」

提出私人草案的立法會議員張宇人表示，現時校董會內有逾半成員為校內校董，令到管理層獨大，有權無責。（林靄怡攝）

中大校董張宇人促段崇智反思是否與立法會對著幹

提出私人草案的立法會議員張宇人表示，現時校董會內有逾半成員為校內校董，令到管理層獨大，有權無責，直言現時改組已經是來得太遲，否則中大科研及教學成績一定會更好。他表示不會批評中大校長段崇智在處理改組的態度，但認為市民透傳媒報道，已經覺得他不尊重立法會，希望他反思，是否要與立法會對著幹，中大如果沒有立法會支持，前路是否也會走得暢順。

立法會今日（1日）恢復二讀辯論中大校董會改組的草案，張宇人發言。（林靄怡攝）

廖長江稱校董會沒即時判斷形勢 致中大變「暴大」

建制派「班長」廖長江形容，中大延遲校董會改革是「不進則退」，提到在2019年「黑暴」期間，校董會遲遲未有召開會議，導致未能即時判斷校內形勢，令到中大變成「暴大」、「氣油彈工廠」，而更改新校徽一事則更是反映校內管理程序欠缺，校方未有諮詢枚董會即更改新校徽，面對社會監察時，中大校長更未從未出席會議向公眾解說。他指，為中大發展及社會利益，認為有必要修例。

劉國勳表示改組校董會不是新鮮事，中大是全港唯一一間未按教資會報告建議改革的大學。（林靄怡攝）

中大校董劉國勳：校長被人叫段狗，作為校友真係好傷心

身兼中大校董、提出私人草案的立法會議員劉國勳表示自己向來以中大為豪，「但近年中大被叫暴大、校長被人叫段狗，連校徽都鳳凰變山雞，我作為校友覺得真係好傷心」，認為是次重組是以往應做未做的事，改組校董會不是新鮮事，中大是全港唯一一間未按教資會報告建議改革的大學。

中大校董鄧家彪：中大有大批老鼠跑進高呼校政自主

身兼中大校董、提出私人草案的工聯會立法會議員鄧家彪向中大深情表白：「我自己真係好愛中大，我01年畢業、10年中大Master畢業，老婆都係中大識嘅」，盛讚中大人傑地靈、山清水秀，不解中大為何於2019年時會發生暴動，認為香港現時回到由亂到治的階段，應該把握好時機。他又比喻中大為擁有多件珍貴瓷器的店鋪，有大批老鼠跑進店內，眾人高呼校政自主，等同生怕打破瓷器而漠視小部分人在校內的破壞。

金融界立法會議員陳振英表示，近日大學迎新營接連被爆出醜聞、大學管理層的權力運用等，令到公眾對大學管治情況深感憂慮。他認為，中大應建立透明度高的管治體系，讓校內外的持分者了解到決策過程；增加決策過程的公證，有更多外界獨立人士擔任把關角色；各級行政人員要接受審核。他認為是次修例正正貼合上述三點的新安排，故支持中大改革，重組校董會。

立法會今日（1日）恢復二讀辯論中大校董會改組的草案，狄志遠發言。（林靄怡攝）

新思維立法會議員狄志遠認為，共識一向是大學處理事務的常規，修例的原意是推動中大持續發展，但倘改革破壞了大學的共識常規則令人擔心，亦令人不服及不信任，相信亦會為大學帶來長遠隱憂，在未來的合作帶來分歧及不信任。他關注到今次改組未得到校董、校友及師生的共識，因此會投棄權票亦要求在三讀記名投票。