嶺大研人工智能平台　實時監察及預測蚊患情況　私人企業先試用

炎熱多雨的春夏季，蚊蟲容易滋生，為協助滅蚊及預防工作，嶺南大學科學教研組研發了一套地理空間人工智能（GeoAI）平台，結合GeoAI技術、物聯網平台及地理資訊，生成「蚊患風險指數」以及「蚊患風險地圖」，向大眾市民報告各地區實施蚊患，以及預測未來三日蚊患嚴重指數，平台使用一年後暫錄得屯門區蚊患問題最為嚴重。



嶺南大學在各區設置智能滅蚊系統，系統分別分為氣象站，以及滅蚊燈。（鄧宇詩攝）

嶺大研實時蚊患風險指數 過去一年屯門區最嚴重

為了有效解決蚊患問題，嶺大科學教研組透過結合GeoAI技術、物聯網平台及地理資訊，製成「蚊患風險指數」以及「蚊患風險地圖」，向大眾市民實時報告各地區蚊患情況，以及預測未來三日的蚊患嚴重指數。

嶺大在各區設置智能滅蚊系統，系統分為氣象站和滅蚊燈，當中氣象站可以收集該範圍氣象數據如氣溫相對濕度等，加上環境數據如該區的植物、水源位置、食環署誘蚊器指數等製成實時蚊患風險指數。指數以1至8顯示，數值越大表示蚊患風險越大。市民可以在網上看到該區實時蚊患嚴重程度，平台亦會參考天文台數據，顯示未來三日各區蚊患風險。

從網站可見，未來三日新界區近錦田、石崗等地區蚊患問題最為嚴重。（鄧宇詩攝）

平台使用約一年，暫時錄得屯門地區蚊患問題較嚴重，其中屯門近水源以及公園地區最為嚴重。從網站可見，未來三日新界區近錦田、石崗等地區蚊患風險嚴重。

負責項目的嶺大科學教研組主任王沛欣指，現時在市區30個地方放置系統，主要集中在屋苑、公園等，由於香港每區內均有不同土地運用，屋苑內外環境可能已有不同，期望進一步增至約100個系統，以錄得更準確的數據，讓市民辨悉區內哪一個位置蚊患風險較高。

王沛欣指，現時亦有同不同私人機構合作，把系統放置在屋苑、學校、建築地盤、公園等。（鄧宇詩攝）

私人企業應用系統 蚊患風險助加強預防工作

負責項目的嶺大科學教研組主任王沛欣指，團隊與不同私人機構合作，把系統放置在屋苑、學校、建築地盤、公園等。合作機構在網站登入後，可以看到該特定地方的蚊患風險數據，她舉例，有公園每逢星期三做滅蚊工作，透過系統得知週末蚊患風險較大，由於屆時有大型活動舉行，所以預早在周五再做一次滅蚊工作。另有物管公司從數據得知以往滅蚊工作成效不大，因而作出改善。

王沛欣表示，現時食環署有白紋伊蚊誘蚊器指數，但收集過程繁複，因此只能在收集數據後兩星期至一個月公布數據，未能提供實時數據予市民參考，現時平台能夠互補不足。

嶺大團隊指，未來將收集更多相關數據令準確性提高，又將推出體積更細的智能滅燈系統以放置在較細的屋苑、公共設施等。