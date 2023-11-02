電線槽醜聞｜供應商順昌承接安達臣道新居屋　房署：物料未送達

《香港01》獨家揭發，廣華醫院新大樓疑涉偷工減料，用次一級電線槽，可「落格」200萬元。電線槽供應商「順昌機電集團」亦有承辦多個公營房屋項目，包括2023年居屋新盤、觀塘安達臣道安麗苑。房屋署回應《香港01》查詢時表示，該工程的電線槽仍未送抵，日後將會根據合約要求進行檢查，以確保所使用的材料符合相關標準。



順昌機電承辦房委會安達臣道R2-8項目的電纜橋架系統及制房預制件，預計在2025年完工。（順昌機電集團網頁截圖）

房屋署指，順昌機電為安達臣道石礦場R2-8號地盤電力承辦商的電線槽供應商，而根據目前工程進度，電線槽仍未送達地盤。

被問到會否由第三方專業人士查收，當局則指，當物料運抵時，房委會將根據合約要求，進行檢查，以確保所使用的材料符合相關標準。

預計2025年完工

根據順昌機電的網頁，該集團承辦房委會安達臣道R2-8項目的電纜橋架系統及制房預制件，預計在2025年完工。

翻查房委會資料，R2-8地盤為今期居屋新推售項目、觀塘安達臣前石礦場「安麗苑」，涉及1,380單位，預計關鍵日期為2025年8月31日，今期居屋已於上月攪珠，預計會在明年首季揀樓。

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣。（資料圖片）

議員籲再三檢查防「出蠱惑」

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣表示，據他了解，房委會除了會由承建商檢查施工物料外，亦有駐地盤工程部門進行相關檢查，完工後亦會有獨立審查組再次就工程進行查收，一般亦不需外聘其他部門或第三方協助查收，但認為物料已經過三重驗收，建屋質素相當嚴謹。

不過，他提到，順昌機電被揭涉嫌偷工減料後，或會令公眾對其承辦的項目失去信心，故建議房委會應根據廣華醫院事件，再三檢查工序，以免承辦商在其他施工過程中「出蠱惑」。

▼廣華醫院工地現場▼



根據順昌機電網頁，該集團亦曾承辦多個公營房屋項目，包括何文田常樂街居屋的電氣系統安裝、蘇屋邨2期公營房屋的消防及給排水系統安裝等。梁文廣認為，涉及機電和消防的工程，屬於較高風險和涉及危急情況的項目，建議房委會盡快檢查順昌機電曾承辦過的項目，以釋除住戶和公眾疑慮。

《香港01》獨家揭發，耗資逾100億元的廣華醫院第一期重建項目中，已啟用的新大樓疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽，相關電線槽只有0至5.8微米，未達20微米的標準。醫管局表示，總承建商「中國建築工程（香港）有限公司」主導「自己查自己」的檢測。