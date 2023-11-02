電線槽醜聞｜供應商稱會徹查　醫管局：視乎廣華結果查其他醫院

《香港01》獨家揭發廣華醫院新大樓的電線槽疑偷工減料，用較政府要求次一級別的電線槽。電線槽供應商「順昌電器」連日來無回應記者查詢，直至周四（2日）深夜，才向所有傳媒發新聞稿，表示會徹查事件，配合醫管局等的調查。

醫管局表示，同一供應商亦有為屯門醫院、瑪麗醫院新大樓項目供應電線槽物料，會視乎廣華醫院檢驗結果，決定是否安排就這兩間醫院內的相關物料進行檢驗。



▼廣華醫院工地現場▼



順昌電器製品廠發聲明指，公司為廣華醫院重建工程的電線槽物料供應商，強調一直注重質素及安全，現已就涉嫌偷工減料事件，成立特別專責小組作出獨立調查及相應跟進，亦會同時配合醫管局及總承建商「中國建築」的調查，以釋除公眾的疑慮。

《香港01》獨家揭發，廣華醫院新大樓電線槽疑偷工減料，鍍鋅層不達標。電線槽供應商為「順昌」。（香港01記者攝）

順昌亦為屯門、瑪麗醫院新大樓供應商

醫管局周四（2日）深夜再回應事件，表示同一物料供應商亦有為屯門醫院、瑪麗醫院新大樓項目供應電線槽物料。醫管局會視乎廣華醫院檢驗結果，決定是否安排就這兩間醫院內的相關物料進行檢驗。

醫管局表示，已委託獨立專家將廣華醫院的電線槽樣本送往認可實驗室進行詳細檢驗，包括以精密的實驗室儀器，量度電線槽鍍層物料的重量及厚度，以確定有關物料是否符合標準，醫管局收到報告後會馬上跟進。

醫管局重申，對樓宇工程質素非常重視，若發現工程物料不符合標準，必定會嚴肅追究責任，亦會按照合約要求總承建商採取必要的補救措施。假如有發現涉及刑事成份，會轉交執法部門跟進。

《香港01》獨家揭發，耗資逾100億元的廣華醫院第一期重建項目中，已啟用的新大樓疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽，相關電線槽只有0至5.8微米，未達20微米的標準。工程總承建商為「中國建築工程（香港）有限公司」，電線槽供應商為「順昌」。