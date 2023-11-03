女悅醫美｜醫生料病人染菌源自針口　口服抗生素治療亦無效

「女悅醫美」一共5名女士接受消脂注射之後出現皮疹、硬塊及膿腫，其中兩人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，須入院治理。衞生防護中心正調查負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品或無牌行醫等，警方至少拘捕兩人。



整形外科醫生指，消脂注射手術使用的藥物為脫氧膽酸（Deoxycholate），作用是令脂肪細胞凋謝，從而令脂肪層變薄，感染膿腫分枝桿菌的情況並不常見，只能透過注射多種抗生素治療，通常1個月可痊癒；另有皮膚科醫生指，大多市民會選在下巴注射，病人感染膿腫分枝桿菌，很可能是從針口感染，甚或脫氧膽酸存不妥所致。



整形外科專科醫生金永強指，所有注射手術都屬於醫療程序，需要由接受過專業訓練的持牌醫生操作。無論接受何等物質，事前必須消毒病人皮膚，負責操作的醫生則要佩戴手套，其頭髮及皮膚徹底清潔。消脂注射的物質脫氧膽酸（Deoxycholate），屬於經衞生署認可的藥物，醫生會透過微針注射入病人的皮下脂肪，從而產生化學作用，令脂肪細胞凋謝，目的是將其消滅，令其脂肪層變薄。

他指，膿腫分枝桿菌有機會黏附於皮膚之上或儀器表面，用以清潔消毒皮膚的藥水重複使用或存放過久，亦可能因而滋生細菌。他指，人體染膿腫分枝桿菌較為罕見，病人感染之後會出現腫脹，細菌入血更可能引發敗血病，病人難以透過口服抗生素治療，只能於同一時間注射多種抗生素治療，甚至切開皮膚「放濃」，痊癒時間需要數個星期至一個月。

衞生署衞生防護中心表示，正啁查女悅醫美。（資料圖片）

皮膚科醫生陳厚毅則指，脫氧膽酸為美國食品和藥物管理局批准藥物，主要作用為溶解脂肪，普遍市民會於下巴注射，脂肪分解之後再從人體自然排出。他說，通常手術開始之前，醫生會以生理鹽水或火酒消毒，病人感染膿腫分枝桿菌，有可能是針口未有妥善消毒，甚或本來脫氧膽酸的生產或存放過程之中已經感染。

他指，病人可憑紅腫的範圍判斷是否屬於感染，接受消脂注射之後，如果注射部位大面積均出紅腫的情況，則屬正堂情況；如果只有局部地方紅腫，則有機會是因為皮膚特定位置感染細菌所致。

本港過去亦曾出現因為注射療程而感染細菌的醫療事故。2012年，DR醫學美容集團3名女顧客接受CIK療程之後，24小時內由於敗血症而休克，導致1人死亡，2人傷殘。及後調查發現，DR集團配製血產品之時並無按照標準作業程序進行，亦欠缺驗菌測試，令血產品受細菌感染。