女悅醫美｜消息稱警方拘捕至少兩人　涉銷售沒註冊藥物及管有毒藥

衞生署衞生防護中心連同警方一連兩日調查「女悅醫美」涉嫌無牌行醫，有5名顧客接受皮下注射以減少脂肪服務後，出現皮疹、硬塊及膿腫的案件。

警方今晚（2日）表示，接獲相關部門轉介，指懷疑長沙灣一間美容院有人涉嫌無牌行醫。深水埗警區重案組接手調查，並聯同相關部門人員到涉案美容院調查，於現場拘捕一名36歲姓黃本地女子，涉嫌非法管有沒有註冊的藥劑製品以作銷售或分銷，以及非法管有第一部毒藥，現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

消息亦稱，該美容院由荔枝角遷往太子，旺角警區亦應衞生署要求，昨日（1日）在新址拘捕一名27歳蔡姓女子，涉嫌非法管有沒有註冊的藥劑製品以作銷售或分銷，以及非法管有第一部毒藥。



衞生防護中心今日（2日）表示，正調查一宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，涉及5名曾到位於荔枝角「女悅醫美」處所接受消脂注射的女顧客，她們在接受注射後出現皮疹、硬塊及膿腫，當中兩人須入院治理，有一人仍在留醫。

昨日（1日）和今日連同警方到荔枝角兩個提供注射服務的處所進行調查，亦到另兩間分別位於於荔枝角及太子的處所作進一步調查。

警方今晚表示，接獲相關部門轉介，指懷疑長沙灣一間美容院有人涉嫌於上址無牌行醫。深水埗警區重案組接手調查，並聯同相關部門人員到涉案美容院調查，於現場拘捕一名36歲姓黃本地女子，涉嫌非法管有沒有註冊的藥劑製品以作銷售或分銷及非法管有第一部毒藥，現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

據了解， 旺角警區就同案於昨晚在太子拘捕一名27歲姓蔡的中國籍女子，涉嫌非法販賣第一部份毒藥，以及銷售或擁有未註冊的藥品。

消息表示，針對涉及出現傳染性皮膚結節的患者的報案，接受皮下注射以減少脂肪，衞生署原計劃於昨午突擊搜查位於荔枝角的一間美容中心，在到達後發現該美容中心最近搬遷至太子。衞生署同日下午6時突擊搜查上址，並要求旺角警區雜項調查隊前往協助。

蔡姓女子為該店負責人，警方發現一盒Botox，為第一部份毒物，另有未經註冊藥劑製品。於是拘捕該負責人，準以2000元保釋。