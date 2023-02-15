DR醫學美容誤殺案｜創辦人周向榮遭永久除名　醫委會：未深切反省

DR醫學美容集團2012年發生美容事故，三名女顧客接受一項名為CIK療程後細菌感染，其中一名46歲女顧客不治，DR集團創辦人周向榮等被裁定誤殺罪成，周經上訴後獲減刑至10年。醫委會今日（15日）就案件召開研訊，直指誤殺屬非常嚴重罪行，事件削弱公眾對醫護的信心。判詞指，為確保公眾安全，不能容許周向榮執業行醫，因此決定將他從醫生名冊永久除名。



2012年DR醫學美容事故，一死一截肢一傷殘，DR集團創辦人周向榮2月15日被醫委會判處從醫生名冊永久除名。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

周向榮於2017年被控誤殺罪名成立，之後上訴成功減刑，最後判監10年，至今仍然服刑，故今日沒有出席研訊，僅有律師代表。研訊透露，暫料周於2024年8月出獄。

醫委會指，周涉及兩項指控，其一為誤殺罪名成立；其二為罪名成立後，未有依規例於28日內向醫委會通報事件。最終兩個指控均成立。

醫委會研訊小組主席劉允怡引述2021年的法庭判詞指，當時周向榮提供的CIK療程，僅屬實驗階段，並未獲證實，而且非常昂貴。劉表示，毋庸置疑，周觸犯非常嚴重的罪行，此舉損害醫學專業的聲譽，亦削弱公眾對醫護的信心。

醫委會批周向榮未深切反省

劉允怡續指，案中受害人之一陳宛琳，已離世逾10年，原本相信周向榮會反省過錯。然而，根據辯方說法，周認為事件源於職員未依指示，引致療程出現問題，療程本質沒有問題。劉直言，進一步反映周未有深切反省。

DR集團創辦人周向榮目前仍在服刑，2月15日由代表律師出席醫委會聆訊。（黃偉倫攝）

為了保護公眾安全，劉允怡指，不能再讓周行醫，決定制訂一項全球指令（global order），將周向榮永久除名，相關措施亦會刊憲。

代表周向榮的資深大律師夏偉志（Graham Harris）於求情時表示，雖然周向榮有醫生資格多年，但自九十年代中展開醫學美容生意後，其主要角色便是創辦人營商，並非以醫生身份犯錯。他又指，周相信技術可靠，其胞姐周欣欣亦有接受療程。

研訊小組認為，周向榮身為醫生，理應比其他人更熟悉醫療，但仍然推出未經證驗的療程。劉允怡表示，醫委會並非就刑事罪行作二次懲罰，但要保護公眾免受不適當的醫治，而且懲處需反映社會期望，最終作出上述判決。

翻查資料，事故發生於2012年10月3日，三名DR醫學美容集團女顧客，即茶餐廳老闆娘陳宛琳、小學教師王靜波，及學校清潔工黃鳳群，到集團的銅鑼灣分店，接受CIK療程，然而各人在回輸血液產品後，在24小時內出現敗血症休克，陳延至七日死亡，王靜波需截去雙下肢及四指；黃鳳群則傷殘。

事後調查發現，有關療程尚在實驗臨床階段，用於治癌，不適合用於人體，但DR集團包裝成保健產品出售；而且在配製血產品時，沒有標準作業程序、保存記錄，及驗菌測試，令血產品受細菌感染。