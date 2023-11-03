李泰龍謀殺案　特赦證人曾任賭檔睇水　負責人包括被告「紋身忠」

江湖人物李泰龍於2009年被殺，涉策劃伏擊、花名「紋身忠」的五旬漢被控謀殺罪，案件今（3日）在高等法院續審。在伏擊中負責「睇水」的黑幫成員，以特赦證人身份作供。他供稱，12歲時加入黑社會「和勝和」，交利市認了「五筒」為「大佬」，案發前數年開始，在大角咀通州街一賭檔負責「睇水」，而賭檔的負責人包括本案被告「紋身忠」。



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

被告梁國忠否認謀殺罪，在高等法院受審。（資料圖片）

曾在2011年審訊中作證

在屏風後作供的林家俊(原名)作供時先確認，他曾於2011年涉及謀殺李泰龍一案的審訊中作供，審訊後更改名字。根據控辯雙方同意案情，2011年的審訊中，李蘊剛(剛仔)、勞展宏(貓仔)、李鎮江(波仔)被裁定謀殺罪成，楊文廷(傻佬庭)被裁定謀殺和串謀有意圖而傷人罪脫。此外，莊輝成承認誤殺罪。

五筒等人均是自幼認識的朋友

林續透露，他12歲加入大角咀「和勝和」，當時交出「三個六利市」予「五筒」，認他為「大佬」。林補充，「五筒」、「蘇啟」和「波仔」均是林在深水埗自幼認識的朋友，林的花名則為「阿B」或「B哥」。他又承認有多個案底，包括營辦賭場、以三合會成員身份行事等。

2004年開始為被告賭檔睇水

此外，林於2004年開始，在通州街一賭檔負責「睇水」，賭檔的負責人包括被告「紋身忠」和「貓仔」。他指，「紋身忠」每星期有4至5晚都要到賭檔，亦會一同賭錢。

案件編號：HCCC252/2020