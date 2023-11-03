女悅醫美｜美容事故頻生　兩條例無下文　議員、監察組促盡快立法

本港過往有不少涉及醫美的醫療事故，食物及衛生局 （醫務衞生局前身）曾草擬《私營醫療機構條例》及《醫療儀器條例》以立法規管美容業界做醫療程序或使用醫療儀器作美容之用，惟相關條例至今仍未完全落實。醫療衛生界立法會議員林哲玄及香港美容監察發起人袁海文均認為，兩條法例未完全落實，令美容中心有灰色地帶可走，認為有必要盡快立法。



原擬定2021年擴至診所

近年頻頻發生醫美的醫療事故，衛生防護中心昨（2日）公布，5名女子到美容院「女悅醫美」接受聲稱消脂注射後現皮疹、硬塊及膿腫，至少兩人膿腫樣本含膿腫分枝桿菌。事實上，食衞局在2012年DR醫學美容集團案後，草擬《私營醫療機構條例》及《醫療儀器條例》以立法規管美容業界做醫療程序或使用醫療儀器作美容之用，惟相關條例至今仍未完全落實。

翻查資料，《私營醫療機構條例》雖然在2018年已獲立法通過，首批牌照在2021年1月1日生效，包括醫院及日間醫療中心推出。雖然當時立法會文件曾指原定最快會在2021年擴展至診所，但現時已事隔兩年仍未見條例推行，變相一些輕微的醫療程序，如今次事件的消脂針，無需要領取牌照就可以提供相關服務。至於《醫療儀器條例》更是在一直無下文，仍未交條例草案提交立法會審議。

袁海文指兩條法例未完全落實，令美容中心有灰色地帶可走。（資料圖片）

美容監察：美容中心不太清楚儲存針劑

香港美容監察發起人袁海文表示，兩條法例未完全落實，令美容中心有灰色地帶可走，認為有必要盡快立法。據立法會文件顯示，《私營醫療機構條例》本應最快會在2021年擴展至診所，惟現時已事隔兩年仍未見條例推行。

他以今次事故為例，指不少美容中心都提供注射美容服務，由於毋須申請任何牌照，故大部份只會以兼職形式聘請醫生負責打針，對相關針劑的儲存又或是監管未必會那麼清楚。不過，如果條例擴展至診所後，美容及醫療再不可以混為一談，加上法例上會對診所有一定的要求，故可以保障會有一定的質素，「市民都清楚啲打針就要去診所。」

林哲玄。（資料圖片）

林哲玄：立法後診所醫務行政總監都要負責

醫療衛生界立法會議員林哲玄亦指，如將相關條例推展至診所，就可以做到「美容歸美容，醫療歸醫療」。他補充，現時規定了只有醫生可以做介入性的醫療程序，如出現任何事故而未涉及嚴重傷亡，只有醫委會會跟進，意味著只有醫生會上身；但如條例擴展至診所後，則會有刑事責任，「以前只係醫生，立法後診所嘅醫務行政總監亦要負責。」

不過，他認為《醫療儀器條例》未立法的問題更大，認為有必要先推行此完成立法。他解釋，現時港府對美容業使用醫療儀器上，不論是醫療儀器是否安全，或是擁有什麼資格的人士才可以醫療儀器，均沒有監管，「其他國家都會監管，但香港係零」，認為此對使用相關醫美服務的市民存有隱憂。

他亦補充，現時主要靠出現醫療事故或是市民投訴，才得悉美容中心涉「無牌行醫」是過於被動，故衞生署應該加強巡查。另外，他亦指，衞生署有責任教育市民進行介入性的醫療程序一定要由醫生負責，以提升市民的警覺性。