今日必看8分鐘｜周一鳴帶隊大反黑｜的士司機遭5秒爆窗偷背囊

元朗抄牌辱警｜「二哥」周一鳴帶隊大反黑 逾百警搜多間麻雀館

元朗西裕街前日（10月31日） 的抄牌辱警案，令警隊高層震怒，反黑組拘捕涉案黑幫和勝和「姑爺偉」，並追緝3名同門「四眼昌」、「黑仔亮」及「肥星」。今（2日）晚10時許，有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同新界北總區機動部隊、新界北總區重案組、反三合會行動組及元朗警區反三合會行動組，展開代號「犁庭掃穴」反黑行動，動員過百警力搜查元朗炮仗坊一帶多間麻雀館，以及到西菁街和西裕街一帶酒吧查牌，警務處副處長周一鳴親自督師，新界北總區副指揮官韋志達亦有同行。

荔枝角青沙公路泥頭車與法拉利碰撞後撞壆 司機被困頭部受傷

今日（3日）上午8時47分，荔枝角青沙公路往沙田方向有法拉利與泥頭車相撞，其中泥頭車繼而失撞撞石壆，駕駛室如獅頭般扭轉，嚴重毀爛，司機被困。救護員到場替司機包紮頭部，再由消防員用工具扯開車頭，救出司機將他送院；涉事紅色法拉利跑車，右邊車身及車頭輕微損毀，男司機女乘客無恙；警方正調查意外原因。

車cam直撃｜葵涌的士司機泊車如廁 遭「行家」5秒爆窗偷背囊

葵涌發生車內盜竊案。今（2日）早約7時半，姓黃（59歲）的士男司機人有三急，駕車至荔景山路對開路邊停低，落車往遊樂場公廁小解。僅僅1分多鐘後折返，即赫見前排乘客位車窗粉碎，座椅上的背囊不翼而飛，內有約2,500元現金。事後網上流傳遇竊的士的車cam片段，可見另一輛的士趁事主落車後立即倒車趨近，黑衫司機5秒爆窗犯案。的士群組指疑犯為慣匪，質疑賊人並非真行家，是偷車作案混淆視聽。

香港仔隧道巴士小巴相撞 15人受傷

香港仔隧道發生交通意外。警方今（2日）晚上10時34分接報，指黃竹坑道香港仔隧道收費廣場巴士站，一輛巴士與一輛小巴相撞，15人受傷，部分乘客頸痛，警員及救護人員正趕往現場，經初步調查後，相信路線70號的雙層城巴往香港仔方向行駛，駛至上址等候埋站時，尾隨路線4C號小巴收掣不及撞向城巴車尾。

江湖傳奇「賭船之父」葉壽夢中離世享年79歲 曾與成龍特朗普合照

人稱「賭船之父」的江湖傳奇人物葉壽，消息指10月27日於京士柏山住所內，在睡夢中離世，享壽79歲。據了解，葉壽在香港開創賭船生意，亦曾涉足澳門賭業，江湖地位超然，他亦喜愛交朋結友，早年更曾與武打明星成龍、前美國總統特朗普合照。他退隱後仍深受敬重，2019年數名契仔為他在紅磡擺75歲大壽，延開過百席，現場星光熠熠，各路猛人、名人明星雲集，足見其人脈廣闊，當時更有傳他有意出山再搞郵輪，惜近年身體欠安，終駕鶴西遊。

小客車後輪藏72塊金條入境深圳皇崗口岸 圖像顯示異常被海關查獲

近日，一輛跨境客車經皇崗口岸客運車輛通道入境深圳，經機檢查驗時圖像顯示異常，隨後海關關員對機檢圖像嫌疑部位開展人工查驗，在該車後輪傳動軸內改裝的暗格中查獲藏匿的足金金條72塊，初估價值約4000萬元人民幣。

北角天后廟道野豬卡欄杆受傷 一地鮮血 漁護署派員麻醉帶走

今日（3日）下午約2時許，途人發現一隻野豬被困在北角天后廟道往長康街一條樓梯的欄杆位置，於是報警。警方及消防員到場，見該頭約1米長的野豬，頭部卡在欄杆的鐵枝之間，動彈不得，腹部對下地面有一大灘鮮血，估計牠傷勢不輕。警方已聯絡漁護署前來處理。漁護署人員到場後將野豬麻醉，在下午約4時50分將牠帶走。

埃及發掘數千年歷史文物 包括完整《亡靈書》 考古史上首見

位於埃及中部明亞省（Minya）、距今至少有3500年歷史的古文明遺跡，隨著考古團隊的深入挖掘，發現數以百計的文物、木乃伊棺木。除此之外更發現一捲保存良好的《亡靈書（Book of the Dead）》，實為考古史上的一大里程碑，令專家學者為之振奮。

後生女坐平治車頭自拍 途人溫提勿刮花名車 下秒咁做場面超尷尬

善意提醒隨時變成尷尬局面！馬來西亞一名22歲女商人坐在自己的平治名車引擎蓋自拍影片，引來好心途人「提醒」，擔心她會刮花他人車輛。事件引來途人駐足觀望，女商人感謝途人建議後，取出車匙登上平治，不少網民看完影片直呼尷尬。