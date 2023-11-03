埃及發掘數千年歷史文物　包括完整《亡靈書》　考古史上首見

位於埃及中部明亞省（Minya）、距今至少有3500年歷史的古文明遺跡，隨著考古團隊的深入挖掘，發現數以百計的文物、木乃伊棺木。



除此之外更發現一捲保存良好的《亡靈書（Book of the Dead）》，實為考古史上的一大里程碑，令專家學者為之振奮。

點圖放大看看是次挖掘的珍貴發現：

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綜合《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報道，該遺跡位於埃及尼羅河谷「Tuna al-Gebel」墓地區域，初次發現古墓是在去（2022）年的8月。

隨著研究團隊的調查，也讓塵封了3500年的歷史再度被開啟，另外還有上百件的陪葬品及文物。

在上百件的文物之中，團隊發現了護身符、裝飾品、保存內臟用的卡諾卜罈（Canopic jars）或是巫沙布提俑（Ushabti）陪葬人偶等，另外還有木乃伊石棺（sarcophagi）與木棺，以及最引人注目的、一捲近15公尺長的《亡靈書》，寫在莎草紙上。

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埃及旅遊文物部也於日前公開挖掘出的文物，並說明遺址中幾距保存完整的木奈伊分別屬於「Jahuti女士」、「Nani夫人」以及「Ta-de-Isa夫人」；其中Jahuti是阿蒙神廟公牛的監督者，Nani是神廟音樂家，Ta-de-Isa則是古埃及神Djehuti的某大祭司之女。

另外除了大量文物的出土外，光是完整《亡靈書》的出土，就足以讓考古學家興奮不已；因為在過往的考古紀錄中，要找到完整一個章節的亡靈書都相當困難，更別說是要長達15公尺的書卷，專家也證實卷軸保存狀態良好「就像剛畫上去的一樣」。

《亡靈書》在古埃及人的信仰中，有「保護與幫助死者通往來世」的作用，上面寫滿了咒語、魔法儀式，甚至是通往來世的路程中可能遇到的靈體，以及死後維持靈魂與心臟的方法，通常會埋在死者身旁一同下葬，也因此幾乎不太可能找到完整文物。

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