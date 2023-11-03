運輸署正測試首架英製雙層電巴　外國展出獲好評　九巴已引入10輛

專營巴士公司繼續積極引入電動巴士，九巴表示，專門為香港設計和研發的全新英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴，早前已在ADL產品發布會中展示，其充電約2.5小時，續航力近300公里，足以應付九巴多數路線全日行程，電池位置經編排後可令總載客量提高至127人，成為載客量最高的純電動雙層巴士。九巴稱，10輛為ADL生產的Enviro500EV，已陸續運抵本港，正接受運輸署嚴格的車型及性能測試，獲批後即可服務市民。



九巴表示，Enviro500EV研發過程中，九巴與ADL保持緊密溝通，為巴士設計提供意見，使新巴士更適合香港乘客及嚴苛的路面環境需要。日前在ADL產品發布會中粉墨登場，Enviro500EV設計大獲各地巴士服務營運商和供應商好評，兩間公司合作成果有目共睹。

九巴早前訂爭取在2040年全線車隊提升至新能源巴士，政府新一份施政報告亦提出在2027年底前投入700輛電動巴士。現時九巴已引入52輛電動雙層巴士，其中10輛Enviro500EV，並已陸續運抵本港。

九巴早前在90周年活動中，首次展出Enviro500EV。（九巴提供）

Enviro500EV為九巴繼內地製車廠比亞迪B12D後，引入的第二款純電動雙層巴士，也是香港唯一英國製的雙層電巴，今年4月已率先在其90周年活動中展示。九巴稱，Enviro500EV目前正接受運輸署嚴格的車型及性能測試，經署方批准後便可以服務市民。

該款專為香港而設計和研發的Enviro500EV，充電約2.5小時，續航力近300公里，足以應付九巴多數路線的全日行程，電池擺位經過特別編排，善用車內空間，預計總載客量高達127人，將成為全港載客量最高的純電動雙層巴士。此外，Enviro500EV的電池設有「水冷系統」與「電池管理系統」，提升電池效能；車頂亦鋪設太陽能薄膜，進一步利用可再生能源。