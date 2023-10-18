九巴安排SEN學生體驗培訓　10青少年喜獲證書：「我要做車長」

巴士車長這個職業可能是很多人的夢想，九巴日前安排10名有特殊教育需要（SEN）的學生，到九巴學院進行車長體驗課程，他們身穿九巴車長制服、配備車長證，更坐進車長室，模擬車長開車前的各項檢查和準備，最後獲九巴頒發證書，令這球青少年擁有完滿的車長體驗。



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其中來自中華基督教會基順學校的中二學生孫志華表示，能夠近距離接觸電動巴士，感到十分滿足，「我從小便乘坐巴士上學，非常敬佩巴士車長的駕車技術，希望將來可以成為一名巴士車長，安全接載市民。」

來自炮台山循道衛理中學的中三學生趙朗熙，對巴士的種種細節充滿好奇，同樣希望成為一名巴士車長，「車長能夠將乘客安全送到目的地，非常有使命感。」

九巴表示，關注到一群有特殊教育需要（SEN）的青少年，都有相同夢想，就是成為一名巴士車長。為實現他們的夢想，九巴邀請10位來自中華基督教會基順學校和炮台山循道衛理中學的學生，於沙田的九巴學院進行車長體驗課程，感受如何才能成為九巴車長。

該批學生前日（16日）於九巴學院接受車長訓練，親身體驗車長訓練過程，並透過與資深車長訓練導師的交流，真正瞭解公共交通服務機構的運作，加深對車長工作的認識。

車長體驗課程除了理論課程，亦設電動巴士駕駛示範，包括將巴士駛進和停泊在巴士站、模擬行駛狹窄的路段等。學生更模擬車長開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、檢查各項安全及電子裝置等。學生不斷向訓練導師發問。

為增加學生的投入感，九巴特別為學生準備車長制服，以及印有學生相片、姓名及學校名稱的九巴車長證，以提升學生的學習興趣。

有 17 年執教鞭經驗的九巴學院車長訓練總導師李錦輝，教授無數車長，他相信每個人都有獨特的個人之處，最重要是幫助他們盡展所長,，次活動肯定能夠啟發這批年青人去追尋夢想。

九巴傳訊及公共事務部副主管吳家敏指，該公司樂意藉工作體驗讓有特殊教育需要的學生，了解車長的基本工作內容及責任之餘，更加深對自身興趣和專長的認識，有助發展潛能,為將來的生涯規劃作好準備。

九巴學院為本港首間獲資歷架構認可，為專營巴士維修人員及專利公共巴士駕駛車長提供專業訓練課程的機構，其中開辦的「巴士維修證書課程」及「專利公共巴士駕駛證書課程」已通過香港學術及職業資歷評審局的評審。此外，九巴亦提供各種職業導向課程培育年輕人，讓不同背景的學生認識自己的潛能和長處，為將來發展打下基礎。